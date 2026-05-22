Susi Caramelo dinamita el cuarto programa de Pyjamada

El cuarto programa de Pyjamada es una auténtica bomba de relojería. Lola Lolita recibía a sus "amigas famosas", las creadoras de contenido Marina Mese y Lucia de la Puerta y la humorista y presentadora Susi Caramelo llegaban a casa de la reina de Tiktok para pasar un rato entre amigas.

Si algo caracteriza a Susi Caramelo es su estilo espontáneo y sin filtros. Y en este programa ella no iba a ser menos. Rodeada de tres de las creadoras de contenido más seguidas de este país se autoproclamaba "cuñada" porque opinaba como todo el mundo que las critica. Lola muerta de la risa y Lucía y Marina se quedaron sin palabras al escuchar a Susi decir que "vivían de la hostia" y que no "hacian nada".

Marina hasta llegó a preguntar si decía eso metiéndose en el papel de los "cuñados" algo que Susi negó en rotundo.

La fiesta no acababa aquí y Susi sentó cátedra cuando salió en la conversación el tema de la edad y los retoques estéticos. Algo que ella no ve con buenos ojos cuando se realizan sin ser necesarios. Ya que asegura que con "veinticinco, veintiseis años es el momento en el que más tersa tienes la piel de tu vida y no te hace falta".

Marina aseguraba que era "la sociedad" quien las llevaba a querer retocarse tan pronto a lo que Susi respondió que eran "ellas mismas" las que se lo "contagiaban unas a otras". Que la sociedad era "mucho más grande".

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