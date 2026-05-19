Judith Arias le da un consejo a Lola Lolita en Pyjamada sobre la maternidad que "ojalá se lo hubieran dado" a ella

Lola Lolita siempre ha querido ser madre joven o por lo menos hasta que ha invitado a su casa a algunas amigas que ya son madres y han hablado de todo lo que engloba ser madre. Porque como nuestra anfitriona ha confesado ella se lo imagina todo "maravilloso" y después de esta charla de amigas hay cosas que se está empezando a replantear. Hasta tal punto que ha preguntado a sus invitadas "por qué esas cosas no se cuentan en Instagram".

Con Judith tiene una relación muy estrecha y hablan muy a menudo sobre la maternidad entre risas desvelaba en el programa que "cada día cambia de opinión" sobre cuándo será madre.

Por eso le hemos pedido que nos confíe qué consejo le daría a su amiga cuando se enfrente a la maternidad. Y nos ha confesado que es algo que le hubiese gustado que le "dijeran a ella".

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