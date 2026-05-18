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El consejo de Sofía Surfers y Carlos Nebot a Lola Lolita: "todo va a ir a mejor"

Después de pasar por Pyjamada hemos querido saber qué consejo le darían a Lola Lolita.

Un consejo para Lola Lolita

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En un programa en el que se ha hablado de absolutamente todo. Familia, amigos, futuro, trabajo…¡Hasta de las ex parejas! Y es que si algo sabemos es que a Lola Lolita le gusta hablar "sin filtros", ella destaca por ser una persona "muy natural" aunque alguna que otra vez eso le haya dado problemas.

Como su hermana Sofía reconoce viene de una época "muy dura" pero está convencida de que ahora "todo va a ir mejor". Carlos por su parte tiene claro que no debería darle importancia a lo que piense la gente y que no debería "agobiarse tanto".

Revive aquí la entrevista completa y no te pierdas cada jueves un nuevo capítulo de Pyjamada en Flooxer.

¿Cómo han vivido la maternidad Dulceida, Laura Escanes y Judith Arias? Nos lo cuentan en el tercer programa de Pyjamada

Judith Arias, Laura Escanes, Lola Lolita y Dulceida en Pyjamada
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