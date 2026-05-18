El consejo de Sofía Surfers y Carlos Nebot a Lola Lolita: "todo va a ir a mejor"

En un programa en el que se ha hablado de absolutamente todo. Familia, amigos, futuro, trabajo…¡Hasta de las ex parejas! Y es que si algo sabemos es que a Lola Lolita le gusta hablar "sin filtros", ella destaca por ser una persona "muy natural" aunque alguna que otra vez eso le haya dado problemas.

Como su hermana Sofía reconoce viene de una época "muy dura" pero está convencida de que ahora "todo va a ir mejor". Carlos por su parte tiene claro que no debería darle importancia a lo que piense la gente y que no debería "agobiarse tanto".

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