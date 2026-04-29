Este chico se echó yogur por el cuerpo tras quemarse al sol, y el remedio se ha hecho viral

No hay nada como las redes sociales para encontrar infinidad de remedios caseros para cualquier problema al que tengas que enfrentarte. Los creadores de contenido buscan constantemente la viralidad recomendando soluciones cuestionables (a veces más y a veces menos), y no son pocos los que han caído en el engaño de un truco milagroso que no solucionó absolutamente nada. Si a eso se suman las secciones de comentarios, donde cada cual deja las pizcas de información que le apetecen, es fácil que cunda el caos. Eso es lo que le ha pasado a Sami, un tiktoker que compartió que se había quemado con el sol, y que decidió probar a echarse yogur por el cuerpo después de que sus seguidores se lo recomendasen.

Sí que hay algo que Sami hizo bien: consultar la veracidad del consejo que le habían dado sus seguidores, por si se trataba de una broma (el problema es que lo hizo con ChatGPT, que no es precisamente el más fiable de los consejeros). Tras ver que eso de echarse yogur sobre la piel quemada parecía ser un remedio verídico, procedió a usar el único yogur que tenía por casa, que resultó estar hecho a base de coco.

No sabemos todavía si el truquito le sirvió para algo (para empezar, porque lo habitual es usar yogur lácteo, no yogur vegetal), pero lo que sí podemos hacer es hablarte de lo que debes hacer si alguna vez te quemas la piel en el futuro: las cremas del tipo Aftersun no están pensadas para las quemaduras, sino para la regeneración adecuada de la piel después de tomar el sol con protección; las cremas hidratantes normales tendrán cierto efecto de cuidado, pero no están formuladas para quemaduras; lo mejor es acudir a tu farmacia más cercana y comprar cremas que estén pensadas concretamente para el cuidado de las quemaduras de cualquier tipo, ya que serán mucho más efectivas para que tu piel se recupere cuanto antes. ¡Y lo de probar remedios caseros varios siempre será por cuenta y riesgo de cada cual!