Reasons to Stay: la viral iniciativa a la que están recurriendo miles de personas que están en un mal momento

"Reasons to Stay es un proyecto de prevención del suicidio que ayuda a personas en momentos difíciles mediante cartas anónimas escritas por voluntarios". Así se presenta esta página web en su sección de about para explicar qué es. Hacinada en Reino Unido, Reasons to Stay ofrece una carta de apoyo cada vez que recargas su página principal. Estas han sido escritas por personas reales que buscan ayudar a quien lo necesita. Se ofrecen de manera aleatoria, por lo que cada vez que entras puedes leer una misiva distinta. El propósito de todas ellas, eso sí, es el mismo: darte razones para seguir adelante y no tomar ninguna decisión precipitada.

"Este espacio existe para recordarnos que no estamos solos, aunque a veces nos parezca lo contrario. Hay alguien, en algún lugar, que te ha escrito una carta porque se preocupa por ti". Cabe la posibilidad de que te encuentres en otro momento vital y quieras apoyar esta iniciativa. Si es así, también puedes escribir una carta. Todas ellas son revisadas por un equipo de moderación que se encarga de garantizar que son seguras de leer antes de ser publicadas. El contador actual indica la existencia de 867.691 cartas digitales en total, con un 74% de lectores asegurando que leerlas hizo que se sintieran mucho mejor.

La página web es también un homenaje a Sam West, un adolescente de Reino Unido que en 2018 se vio superado por su depresión con tan solo 15 años. Aquel mismo año se estableció una fundación con su nombre para que no se olvidara su historia. Reasons To Stay también cuenta con diferentes recursos para ofrecer ayuda a quienes la buscan. Esta iniciativa de apoyo se demuestra así como un esfuerzo colectivo de gran magnitud que nos recuerda que el bien sigue existiendo en este mundo.