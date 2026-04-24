Emily Hart, la influencer que nunca existió: así se creó el fenómeno viral MAGA que confundió a miles de usuarios

El perfil de Emily Hart comenzó a ganar visibilidad como el de cualquier otra creadora de contenido. Publicaciones cuidadas, mensajes políticos dirigidos a una audiencia MAGA y una estética reconocible dentro del universo de influencers conservadores. Su crecimiento fue rápido: vídeos con millones de visualizaciones y una comunidad cada vez más activa en torno a sus publicaciones.

Con el paso del tiempo, esa presencia digital se consolidó hasta convertirse en una referencia dentro de determinados espacios online. Sin embargo, detrás de esa imagen no había una persona real. La figura de Emily Hart había sido creada íntegramente mediante inteligencia artificial por un estudiante de medicina de 22 años que buscaba generar ingresos mientras continuaba su formación académica.

El proceso no fue inmediato. En un primer momento, el creador trató de construir perfiles genéricos sin éxito. La falta de interacción le llevó a replantear su estrategia y a diseñar un personaje más específico, dirigido a un público concreto. A partir de ahí, comenzó a combinar imágenes generadas por IA con mensajes diseñados para provocar reacción, tanto entre seguidores como entre detractores.

El resultado fue un crecimiento exponencial. El algoritmo de las plataformas amplificó el contenido, impulsado por la interacción constante que generaban las publicaciones. La cuenta no solo acumuló seguidores, sino que también abrió vías de monetización a través de la promoción de productos y contenidos exclusivos.

El caso pone de manifiesto la dificultad creciente para distinguir entre perfiles reales y construcciones digitales. La sofisticación de las herramientas actuales permite generar identidades convincentes con una inversión de tiempo relativamente baja, lo que multiplica su presencia en redes sociales.

Tras ser detectada y denunciada por actividad fraudulenta, la cuenta fue eliminada. Su creador ha abandonado el proyecto para centrarse en sus estudios. Mientras tanto, perfiles similares continúan apareciendo en distintas plataformas, en un entorno donde la frontera entre lo auténtico y lo generado resulta cada vez menos evidente.