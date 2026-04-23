Este tiktoker se hace viral en la Feria de Sevilla por su exceso de autobronceador: "Es Camerún de la Isla"

La Feria de Sevilla arranca cada año con una serie de elementos reconocibles: trajes de flamenca, casetas llenas y, en los últimos tiempos, una tendencia estética que no pasa desapercibida. Efectivamente, estamos hablando del uso intensivo de autobronceador. En ese contexto, uno de los nombres propios de esta edición ha emergido en redes sociales por un motivo muy concreto.

El tiktoker Alexmaancera ha publicado varios vídeos desde el recinto ferial en los que su tono de piel, notablemente oscuro y uniforme, se convierte en el elemento central. La intensidad del bronceado ha llamado la atención de miles de usuarios, que han compartido y comentado sus publicaciones hasta convertirlas en virales en cuestión de horas.

Lejos de ocultarlo, el propio creador parece haber asumido el papel con cierto sentido del humor. En uno de sus vídeos, acompañó la publicación con un mensaje que invitaba a la comparación: "Martes de feria morenito. Avisadme cuando haya alguien que me supere".

Las respuestas no se han hecho esperar. Entre los comentarios más repetidos destacan juegos de palabras como "Camerún de la Isla", "He encontrado el céntimo que se me cayó el otro día", "Vivan los risketos" o referencias al posible efecto del producto en la ropa.

El fenómeno se inscribe en una dinámica más amplia en la que la Feria de Sevilla funciona también como escaparate donde conseguir exposición. Más allá de la experiencia presencial, cada edición deja momentos que trascienden el recinto y circulan por redes sociales.

En esta ocasión, el autobronceador ha vuelto a convertirse en el protagonista absoluto. Y es que, según parece, y ya sea para bien o para mal, ya se ha convertido en todo un clásico imprescindible de la Feria.