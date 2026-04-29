Una idol japonesa se hace viral por dejar que sus fans paguen por oler su áxila

En el competitivo y a veces desconcertante ecosistema de las underground idols en Japón, los límites de la interacción con los fans se han desplazado hacia terrenos inexplorados. Hari Matsumoto, una artista de la prefectura de Wakayama con una base de 400.000 seguidores en su cuenta de TikTok @haruna.01.07, ha desatado una intensa polémica tras incorporar una práctica insólita en sus encuentros tras los conciertos: permitir que sus seguidores huelan sus axilas.

Las imágenes, que se han vuelto virales, capturan un momento cargado de una extraña sumisión. En ellas, se observa a un seguidor masculino inclinándose ante Matsumoto, quien lo recibe en un abrazo gestual, acariciándole la cabeza y acunándolo brevemente mientras él se comporta con la docilidad de una mascota obediente. Esta táctica, según expertos del sector, responde a un intento desesperado por ganar relevancia en una industria saturada donde la cercanía física extrema se ha convertido en una moneda de cambio habitual.

La reacción del público ha sido una fractura total entre la devoción y el rechazo. Mientras una facción de su comunidad celebra la experiencia con fervor —llegando a declarar frases como "Nací para conocer a Hari"—, otra parte de la audiencia y sectores de la opinión pública califican el acto de "repugnante". El debate ha trascendido lo anecdótico para poner el foco en la precariedad y las exigencias a las que se ven sometidas estas artistas independientes, quienes suelen actuar en circuitos de salas pequeñas y centros comerciales, dependiendo exclusivamente del vínculo directo y personal que logren forjar con sus seguidores.

Las voces críticas no han tardado en señalar que este tipo de dinámicas desvirtúan la esencia de la cultura idol, acercándola peligrosamente a un "entretenimiento para adultos de bajo coste" y normalizando comportamientos que serían intolerables en cualquier otro ámbito profesional. Por su parte, Matsumoto ha optado por el silencio, manteniendo el misterio sobre una estrategia de marketing que, para bien o para mal, ha logrado que el mundo entero fije la mirada en su figura.