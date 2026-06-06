QUINCEAÑERA
Twitch cumple 15 años: ¿qué streamers de entonces siguen siendo relevantes hoy?
La plataforma Twitch cumple hoy 15 años, y en ese tiempo son muchas las cosas que han cambiado en el sector streamer. Hacemos un repaso a algunos de los creadores que han logrado aguantar desde aquellos inicios de Twitch hasta la actualidad.
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Alexelcapo
Es, seguramente, el primer nombre que se le viene a la mente a las personas que consumen Twitch cuando piensan en creadores clásicos de la plataforma. Fue un pionero que abrió paso para que otros muchos se animasen a probar las emisiones en directo a través de Twitch, y ha ayudado, sin duda, a que sea un lugar de encuentro muy popular en nuestro país para los aficionados al gaming.
Revenant
Un caso de éxito que muestra cómo una figura veterana puede seguir siendo interesante para decenas o incluso cientos de miles de personas. Su contenido es muy seguido desde que arrancase en Twitch en el año 2012.
SoyFelipez360
Nunca fue una figura masiva de las redes sociales, pero ha sabido mantener a su comunidad y sigue siendo muy activo en Twitch, tras todos estos años de historia. Uno de los favoritos de los que estaban en la plataforma desde sus inicios.
MrSoki
Aunque la popularidad de este streamer ha fluctuado con el paso del tiempo, son pocos los que han logrado hacerle la competencia en los streams de juegos de disparos, al menos en nuestro país.
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