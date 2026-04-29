Una camarera cuenta lo que pasó después de que le hicieran un simpa: "Nunca hay que fiarse"

Noruega suele venderse como el paraíso de la civismo y la honestidad, pero Gaby (@gaby.zb), una joven peruana que documenta su vida en el país nórdico, ha descubierto que ningún rincón del mundo es inmune a la picaresca. En uno de sus videos más virales, la tiktoker ha relatado un episodio que mezcla la tensión de la hostelería con un giro de guion digno de comedia: un "simpa" frustrado por un descuido tecnológico.

Gaby, que utiliza sus redes para mostrar los contrastes entre la calidez latina y la vida en el norte de Europa, se encontraba trabajando en una jornada de máxima afluencia. "La terraza estaba superllena", explica. Entre el bullicio, un grupo de unos seis jóvenes de unos 20 años disfrutó de un festín sin escatimar en gastos: comida, botellas y copas.

El choque con la realidad llegó al recoger la mesa. En muchos establecimientos noruegos, la confianza es la norma, pero este grupo aprovechó la ubicación de la terraza para esfumarse. "Viene mi compañera y me dice: 'Gaby, ¿pagaron contigo?'. Digo 'no'. Dice: 'Pues conmigo tampoco'". Los clientes se habían marchado sin pasar por caja, aprovechando que el pago debía realizarse en el interior del local.

Lo que el grupo no calculó es que, en su apresurada huida, la "mala suerte" (o el karma) jugaría a favor del restaurante. Uno de los jóvenes olvidó su teléfono móvil cargando en el interior del establecimiento.

Este pequeño detalle transformó un robo en una espera estratégica para los empleados. Gaby y su equipo tenían claro el plan de acción: no habría devoluciones sin facturas liquidadas. "En algún punto tendrían que volver a por el móvil y ahí les diríamos: 'Oye, falta por pagar esta cuenta'", asegura la joven en el video pero en un segundo vídeo explicó que pasó finalmente.

Este incidente es solo una pincelada más en el mural que Gaby construye en TikTok, donde cuenta desde los desafíos del idioma hasta las diferencias en las costumbres sociales. Su historia no solo resalta las dificultades de la hostelería —un sector duro en cualquier latitud— sino que también rompe el mito de la perfección nórdica, recordándonos que, al final del día, el karma no entiende de fronteras.