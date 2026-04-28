Dave Grohl se sincera con Zane Lowe sobre el nuevo disco de Foo Fighters: "Refleja lo conectados que seguimos estando como banda"

Dave Grohl se ha reunido con Zane Lowe en el estudio con motivo del próximo lanzamiento del duodécimo álbum de Foo Fighters, "Your Favorite Toy". Durante la conversación, el músico repasa la inspiración detrás del disco, la evolución del sonido de la banda, su regreso a los escenarios y la experiencia de grabar en casa, además de detenerse en sus inicios y en su relación con Kurt Cobain y otros miembros de Nirvana.

Sobre el nuevo material, Grohl explica que todas las canciones “se sienten muy bien” por su carácter directo y energético: “Tiene más que ver con la energía que con la técnica. Es una vibra”. Ese espíritu también condiciona el repertorio en directo, donde el grupo tendrá que encajar diez nuevas canciones en un set ya consolidado. Para el líder de Foo Fighters, la prioridad sigue siendo la conexión con el público en momentos clave como “Best of You”, “Everlong”, “Times Like These”, “Learn to Fly”, “The Pretender” o “All My Life”, evitando perder esa comunión con largos bloques de temas desconocidos y apostando por una filosofía más cercana a la de Queen en Live Aid.

El músico también se detiene en el lanzamiento en 2025 del single “Today’s Song”, una publicación independiente que rompía con su forma tradicional de trabajar. “Todavía trabajamos mucho con métodos tradicionales, así que al principio fue como: ‘Espera, ¿puedes lanzar solo una canción?’”, reconoce. Sin embargo, el tema terminó funcionando como una declaración de intenciones, una especie de carta de amor a los fans que, según Lowe, transmitía la idea de “seguimos aquí y empezamos de nuevo”. Grohl coincide: “Era una continuación de lo que hemos construido durante los últimos 30 años”.

La energía del nuevo álbum nace, según explica, de una serie de conciertos en salas pequeñas que la banda utilizó tanto para preparar giras como para afianzar su conexión con el batería Ilan Rubin. En esos shows recuperaron temas antiguos como “Winnebago” y encontraron una intensidad que ha marcado el sonido del disco: canciones cortas, directas y sin artificios, frente a las composiciones más ambiciosas de etapas anteriores.

A la hora de seleccionar el material del álbum, Grohl defiende un criterio claro: “Tú mismo marcas el nivel. No dejas que nadie más lo haga”. Entre todas las demos, un grupo reducido de canciones destacó por su urgencia, incluso algunas sin letra, guiadas únicamente por el sonido y la sensación del momento.

La conversación también deja espacio para mirar atrás. Grohl recuerda la incertidumbre tras la muerte de Cobain y cómo fue construyendo su camino casi sobre la marcha. “No había una preocupación por la perfección técnica, era pura energía. Nos necesitábamos unos a otros”, afirma sobre los primeros pasos de Foo Fighters junto a músicos procedentes de Nirvana y Sunny Day Real Estate. Ver ahora a su hija Violet iniciar su carrera le hace revivir تلك sensaciones de improvisación y aprendizaje constante.

Sobre su relación con Krist Novoselic tras el final de Nirvana, Grohl reconoce que nunca llegaron a tener una conversación profunda al respecto, aunque cree que cada uno buscó su propio espacio de seguridad en aquel momento. También recuerda cómo Pat Smear terminó uniéndose a la banda casi por casualidad tras escuchar sus primeras maquetas.

En cuanto a las ocasionales reuniones con antiguos miembros de Nirvana, Grohl admite que durante años le resultó difícil incluso tocar “Smells Like Teen Spirit”, pero que cuando se reúnen, la sensación es única: “Es como una cápsula del tiempo”. Sobre Cobain, reflexiona que, más allá de las dudas, sus canciones estaban destinadas a ser escuchadas y reconocidas como algunas de las mejores de la historia.

Finalmente, el músico reivindica la importancia del entorno creativo, explicando que grabar en casa ha sido clave en este nuevo trabajo. Para Grohl, el lugar donde se crea la música define el resultado, y en su caso ese espacio personal, “encima del garaje”, rodeado de su gente, es donde encuentra la comodidad necesaria para dar forma a sus canciones.