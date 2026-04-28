Taylor Swift busca registrar su voz como marca ante el avance de la inteligencia artificial

Taylor Swift ha dado un paso poco habitual en la industria musical al presentar una solicitud formal para registrar su voz como marca comercial ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO). La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para proteger su identidad frente al uso indebido de herramientas de inteligencia artificial.

La artista remitió dos muestras de audio como parte del proceso administrativo. En ambas grabaciones se escucha una frase sencilla —"Hola, soy Taylor"— seguida de una referencia al lanzamiento de su último álbum, The Life of a Showgirl, publicado a comienzos de octubre. Estas muestras servirían como base para identificar legalmente su voz en futuros usos comerciales.

El movimiento se enmarca en una creciente inquietud dentro del sector cultural. En los últimos años, la proliferación de tecnologías capaces de replicar voces, rostros y estilos ha generado situaciones controvertidas. Swift ya había expresado públicamente su preocupación en 2024, cuando una imagen falsa suya fue utilizada en el contexto de la campaña presidencial de Donald Trump, sugiriendo un apoyo que nunca existió.

Casos similares han llevado a otros artistas a tomar medidas. El actor Matthew McConaughey inició un procedimiento comparable meses atrás, buscando blindar su voz frente a imitaciones generadas por IA. También existen precedentes legales, como la demanda presentada por Scarlett Johansson contra una aplicación que utilizó un avatar similar al suyo con fines publicitarios.

En paralelo, algunos estados de Estados Unidos han comenzado a legislar sobre esta cuestión, intentando limitar el uso no autorizado de identidades digitales. Sin embargo, la cobertura legal sigue siendo desigual y, en muchos casos, centrada únicamente en usos maliciosos o comerciales evidentes.

La decisión de Swift apunta a una vía preventiva que podría marcar tendencia entre figuras públicas. Más allá del caso concreto, refleja un cambio en la forma en que los artistas gestionan su imagen en un entorno donde la tecnología permite replicarla con gran precisión.