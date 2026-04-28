Polémica en PlayStation: los usuarios denuncian un límite de 30 días en las licencias digitales

En los últimos días, jugadores de PlayStation han comenzado a detectar un comportamiento inesperado en sus consolas al intentar acceder a juegos digitales sin conexión a Internet. Según numerosos testimonios compartidos en redes sociales, algunos títulos dejan de estar disponibles si no se verifica la licencia en línea en un plazo aproximado de 30 días.

El problema se habría hecho visible tras una actualización reciente del sistema. En el caso de PlayStation 4, varios usuarios aseguran haber visto un "periodo de validez" asociado a sus juegos, con una fecha límite para confirmar la licencia. En PlayStation 5, aunque ese mensaje no siempre aparece de forma explícita, algunos jugadores indican que, tras largos periodos sin conexión, los títulos simplemente no se ejecutan.

Este mecanismo ha sido vinculado a un sistema de gestión de derechos digitales (DRM) más estricto. El desarrollador Lance McDonald fue uno de los primeros en señalar públicamente que los juegos digitales adquiridos a partir de finales de marzo de 2026 podrían requerir una verificación periódica en línea para mantenerse activos. De no completarse ese proceso, el acceso al contenido quedaría bloqueado temporalmente.

Las interpretaciones sobre el origen de esta situación son diversas. Algunas fuentes apuntan a que se trataría de una medida relacionada con la seguridad del sistema, introducida para corregir vulnerabilidades detectadas recientemente. Otras voces sugieren que podría ser un error derivado de esa actualización, algo que la compañía estaría trabajando en solucionar.

La falta de comunicación oficial por parte de Sony ha alimentado la incertidumbre. Mientras tanto, la comunidad debate sobre el alcance de este tipo de sistemas y sus implicaciones. Más allá del incidente concreto, la cuestión ha puesto el foco en la naturaleza de las compras digitales: en lugar de adquirir un producto permanente, el usuario accede a una licencia sujeta a condiciones que pueden cambiar con el tiempo.

En este contexto, el episodio ha reactivado una discusión que acompaña desde hace años a la industria del videojuego: hasta qué punto el acceso a los contenidos depende de factores externos y qué margen tiene el jugador cuando la conexión deja de ser una opción.