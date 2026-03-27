Nuevas filtraciones apuntan a que Sony presentará dos consolas: la PlayStation 6 y una portátil

Las primeras informaciones sobre la próxima generación de consolas de Sony han comenzado a circular en foros especializados y medios internacionales. Entre ellas, destaca una filtración que apunta a un cambio de enfoque en la estrategia de la compañía, que combinaría una consola de sobremesa con un nuevo dispositivo portátil.

En el caso de la futura PlayStation 6, los datos difundidos señalan un salto técnico relevante respecto a la actual PlayStation 5. La máquina incorporaría memoria GDDR7 en un rango estimado de entre 30 y 40 GB, lo que permitiría, según estas fuentes, triplicar la velocidad de procesamiento actual. A ello se sumaría una mejora sustancial en el trazado de rayos, con un rendimiento que podría situarse entre seis y doce veces por encima del estándar presente.

Junto a esta consola principal, la filtración menciona un segundo dispositivo en desarrollo bajo el nombre en clave Canis. Se trataría de una consola portátil equipada con un chip de 3 nanómetros y basada en arquitectura Zen 6, con una configuración de 16 unidades de cómputo. El objetivo sería competir directamente con sistemas como la Steam Deck o la Nintendo Switch 2.

Este posible movimiento encajaría con la evolución reciente del mercado, donde los dispositivos híbridos y portátiles han ganado protagonismo. La apuesta por un ecosistema dual permitiría a Sony diversificar su oferta y adaptarse a distintos hábitos de consumo, desde el juego doméstico de alto rendimiento hasta la experiencia portátil.

Por el momento, no existe confirmación oficial por parte de la compañía. Las fechas que se manejan en estas informaciones sitúan el lanzamiento entre 2027 y 2028, una ventana coherente con los ciclos habituales de renovación en la industria. Mientras tanto, el desarrollo de hardware de nueva generación continúa siendo uno de los focos de atención para fabricantes y jugadores.