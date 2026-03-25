Xokas comparte su opinión sobre Crimson Desert tras jugarlo en directo: "Prometía algo que no cumplió"

Crimson Desert se ha convertido en uno de los títulos más seguidos por la comunidad de jugadores desde su lanzamiento, impulsado por una campaña de promoción que generó grandes expectativas. En ese contexto, numerosos creadores de contenido han dedicado emisiones en directo a explorar sus primeras horas de juego, entre ellos el streamer gallego Xokas.

Durante una de sus retransmisiones, el creador ofreció una valoración detallada de su experiencia inicial, marcada por una percepción ambivalente. "Quiero daros un poquito mi opinión acerca de Crimson Desert. El juego tiene un montón de cosas buenas", comenzó explicando, antes de matizar su entusiasmo inicial.

Xokas reconoció que llegó al juego con expectativas elevadas, lo que, según él, condicionó su percepción. "Creo que yo iba un poco overhyped al juego y quizás no ha cumplido mis expectativas. El juego prometía algo que no cumplió", afirmó. En su análisis, uno de los aspectos más relevantes fue la falta de acción en las primeras horas de partida.

"Es un juego de acción y aventura que no tiene acción. Me peleé una vez en tres horas y eso no es lo que yo buscaba", señaló, subrayando la distancia entre lo que esperaba encontrar y lo que experimentó. El streamer explicó que anticipaba un enfoque más cercano a un MMO con combates frecuentes y exigentes.

"Yo esperaba encontrarme un MMO con muchas peleas complicadas, un sistema de combate muy pulido… y eso no lo he podido ver en las primeras horas", añadió. Su valoración se centra, por tanto, en una discrepancia entre el planteamiento percibido del juego y su desarrollo inicial.

Las opiniones críticas sobre Crimson Desert han comenzado a multiplicarse en distintos espacios digitales, en parte alimentadas por el alto nivel de expectación previo a su lanzamiento. Aun así, el título mantiene un sólido rendimiento comercial, situándose entre los más vendidos en sus primeros días y consolidando su presencia en el mercado.