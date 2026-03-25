Folagor aclara el motivo de su baneo en Twitch: "Soy consciente de que ver anime es ilegal"

Folagor fue baneado de Twitch hace unos días, una situación que generó numerosas teorías entre sus seguidores, especialmente en X, donde se debatía sobre posibles infracciones o errores de la plataforma. Ante la incertidumbre, el creador ha decidido ofrecer su versión de los hechos a través de un vídeo publicado en su canal de YouTube.

En esa explicación, Folagor reconoce que el motivo del baneo está directamente relacionado con la emisión de anime durante sus retransmisiones en directo. "Yo soy consciente de que ver anime en Twitch es ilegal y es algo que no se debería hacer. Es algo que pone en las normas de Twitch", afirma en el vídeo, asumiendo la responsabilidad de lo ocurrido.

El streamer detalla que llevaba aproximadamente un año realizando este tipo de contenido, centrado principalmente en el visionado de Inazuma Eleven. Según explica, consideraba que ese material no suponía un problema al encontrarse disponible de forma gratuita en YouTube, lo que, en su interpretación, reducía el riesgo de sanción.

Sin embargo, el detonante del baneo habría sido la emisión de otro título distinto: Seishun Buta Yarou, también conocido como Aobuta o Rascal Does Not Dream. Esta serie, que sigue la historia de Sakuta Azusagawa y Mai Sakurajima, incluye elementos narrativos ligados a fenómenos adolescentes y situaciones de carácter simbólico que han contribuido a su popularidad.

Las normas de Twitch prohíben expresamente la retransmisión de contenido con derechos de autor sin autorización, independientemente de su disponibilidad en otras plataformas. Este tipo de infracciones puede derivar en suspensiones temporales o sanciones más prolongadas, en función de la gravedad y la reiteración.

Tras su explicación, Folagor no ha concretado la duración exacta del baneo, aunque ha dado a entender que se trata de una medida temporal. Mientras tanto, su comunidad continúa siguiendo sus actualizaciones en otras plataformas, a la espera de su regreso a Twitch.