Roro recuerda su peor momento tras La Velada del Año 5: "Estaba en la cama destrozada, me costaba levantarme"

Roro participó en La Velada del Año 5, el evento de boxeo amateur organizado por Ibai Llanos, en el que se enfrentó a Abby en uno de los combates más seguidos de la noche. Aquella experiencia, que supuso su debut sobre el ring, tuvo un desenlace que la propia creadora ha revisitado recientemente desde una perspectiva personal.

En un vídeo publicado en su canal de YouTube, centrado en su preparación para la próxima edición, Roro ha explicado cómo le afectó emocionalmente el resultado de aquel combate. "Cuando terminó La Velada del año pasado lo pasé bastante mal. Estaba triste por haber perdido, pero estaba aún más decepcionada conmigo misma por no haber dado lo que yo sabía hacer", afirma.

La influencer detalla que había llegado al enfrentamiento con una preparación que consideraba suficiente, pero que en el momento decisivo no logró trasladar ese trabajo al ring. "Yo fui muy preparada a la pelea y en el último momento me puse nerviosa, vi que no podía y pasó lo que pasó", explica en el vídeo.

Más allá de la derrota, el aspecto que más le afectó fue la sensación de no haber estado a la altura de sus propias expectativas. Esa percepción tuvo consecuencias en su estado de ánimo durante los días posteriores al evento. "Fue una decepción conmigo misma de la que me costó mucho levantarme. Yo estaba en la cama destrozada, me costaba levantarme y me costaba hacer cosas en general", reconoce.

Tras ese episodio, Roro ha retomado la preparación para La Velada del Año VI, donde se enfrentará a la streamer Samy Rivers. En esta ocasión, su enfoque combina el entrenamiento físico con una mayor atención al componente mental, consciente del peso que tuvo en su experiencia anterior.

El evento, previsto para el próximo 25 de julio en el estadio de La Cartuja de Sevilla, volverá a reunir a creadores de contenido en la noche más esperada por todo internet.