Un clip antiguo de Masi sobre su desaparición tras la ruptura con IlloJuan se hace viral: "Tenía que curarme del odio de internet"

La actriz y cantante Masi realizó un directo a comienzos de año en el que abordó varios aspectos de su vida personal y profesional, entre ellos su desaparición temporal de las redes sociales. Aunque aquella emisión pasó relativamente desapercibida en su momento, un fragmento concreto ha comenzado a circular ahora con fuerza, generando nuevas reacciones entre su comunidad.

En ese clip, difundido recientemente en distintas plataformas, Masi se detiene en el periodo posterior a su ruptura con IlloJuan, ocurrida en 2024. La influencer describe aquel momento como una etapa en la que necesitó alejarse del foco público para centrarse en su bienestar personal.

"Ha pasado mucho tiempo y me he sentido lejos de vosotros, porque yo me tenía que curar y me tenía que cuidar de las cosas de la vida", explica en el fragmento, en el que también alude al impacto que tuvo la exposición constante en internet.

La creadora no elude una de las cuestiones que más debate genera en torno a figuras públicas digitales: la presión y el rechazo en redes."El odio de internet es una cosa apoteósica", añade, en una reflexión que ha sido ampliamente compartida y comentada por usuarios en los últimos días.

El hecho de que el clip haya cobrado relevancia meses después de su emisión original ha sorprendido a parte de la audiencia, que ha reinterpretado sus palabras con la perspectiva del tiempo. Algunos seguidores han mostrado apoyo a la decisión de priorizar su salud mental, mientras que otros han señalado cómo este tipo de testimonios evidencian la cara menos visible de la exposición digital.

La viralización tardía de este contenido pone de relieve la dinámica cambiante de las redes sociales, donde declaraciones pasadas pueden adquirir una nueva vida en contextos distintos. En el caso de Masi, sus palabras han reabierto una conversación que parecía ya superada. Sin nuevos comentarios recientes por parte de la creadora, el fragmento continúa circulando como una pieza que resume un momento clave en su trayectoria personal y pública.