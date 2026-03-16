IlloJuan está harto del hate que recibe y deja caer que abandonará Twitch más pronto que tarde

IlloJuan abordó recientemente en uno de sus directos una cuestión que cada vez aparece con más frecuencia en sus reflexiones públicas: el desgaste que supone la vida en internet. Durante la retransmisión, el streamer habló abiertamente sobre su relación con las redes sociales y sobre la posibilidad de reducir su presencia en plataformas como Twitch.

A lo largo de su intervención, IlloJuan explicó que su prioridad en el futuro pasa por encontrar una forma de vida más tranquila. "Yo lo que quiero es estar tranquilo. Tener mi perrillo, mi casa y dedicarme a otra cosa", comentó ante su audiencia. El streamer señaló que le gustaría continuar vinculado al sector audiovisual, pero desde un papel menos expuesto.

Según explicó, una de las opciones que contempla es trabajar más en proyectos detrás de las cámaras, colaborando con otras personas del sector. "Aparte de hacer esto, hacer otras cosas, estar detrás de cámaras, currar con la gente que curro para otra gente", señaló durante el directo.

El creador también quiso dejar claro que no pretende desvincularse del mundo de los videojuegos, que ha sido el núcleo de su trayectoria como streamer. "Yo lo que sé es que nunca quiero dejar los videojuegos y la creación de contenido de videojuegos", afirmó.

Las declaraciones se producen en un momento especialmente visible para el streamer, ya que participará como combatiente en La Velada del Año, el evento de boxeo entre creadores de contenido organizado por Ibai Llanos, donde se enfrentará al también creador TheGrefg.

En ese contexto, IlloJuan sugirió que el evento podría representar uno de los últimos grandes hitos de su etapa actual en internet. "Esto de La Velada va a ser lo último grande que haga. Necesito alejarme un poco de esto, un momento de respirar", explicó.

El streamer señaló que, aunque recibe mucho apoyo de su comunidad, la exposición pública también implica soportar críticas constantes. "En redes sociales recibo mucho amor, pero también a uno le cansa estar tanto tiempo de aguantar barbaridades", dijo.

Por ese motivo, IlloJuan reconoció que se plantea dar un paso atrás en los próximos años. Su intención, según explicó, sería mantener el contacto con su comunidad, pero desde un entorno más reducido y menos dependiente del ritmo constante de las redes.