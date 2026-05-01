El Día del Amor: el día que nadie celebra por coincidir con el mayor festivo internacional

Son muchos los días del calendario que tienen asignadas celebraciones o reivindicaciones importantes, y sería lógico pensar que el Día del Amor fuese uno de los más importantes y celebrados del año; pero, por muchas razones, este día, que se celebra hoy, 1 de mayo, es uno de los menos reconocidos, a pesar de que esté dedicado a uno de los sentimientos humanos más potentes. Estas son las razones por las que, seguramente, nunca habías oído hablar del Día del Amor.

En primer lugar, ya habrás deducido que el Día del Amor compite con uno de los festivos más presentes en el calendario laboral de todo el mundo: el Día del Trabajo. Es un día libre en el que millones de personas de todo el mundo se manifiestan para luchar por los derechos de los trabajadores, y no hay demasiado tiempo para pensar en lo bonito que es el amor.

Por otro lado, ya existe una festividad consagrada al amor, y que es enormemente explotada a nivel comercial: San Valentín. Aunque nadie se refiera a ese día como el Día del Amor, sí que se entiende que es el momento de celebrar el amor romántico que existe entre las parejas, así que no son muchos los que echan en falta ese Día del Amor en el calendario anual.

Pero, técnicamente, hoy es el día de celebrar la capacidad de los seres humanos para amar, no solo a las parejas, sino a cualquier persona por la que tengan ese enorme sentimiento. Así que no estará de más que le mandes un mensaje bonito a alguna de las personas por las que sientes amor, ya que es probable que les des una gran alegría.