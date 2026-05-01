¿Qué le pasa a una brújula cuando estás en el Polo Norte o en el Polo Sur?

Como probablemente sabrás, las brújulas funcionan gracias al magnetismo de los polos de la Tierra, que son capaces de hacer que la brújula siempre apunte en la dirección hacia la cual podrás encontrar el Polo Norte magnético. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué ocurriría si llegases hasta allí y observases tu brújula?

El primer pensamiento que tienen muchas personas es que la aguja cambiaría de dirección drásticamente una vez hubieses pasado el Polo Norte magnético, y que solo en el punto exacto en el que rota la Tierra habría un desorden con el funcionamiento de la brújula, pero no. Por desgracia, las brújulas no son tan precisas, y hay ciertas áreas del planeta, cerca de los polos, en las que el magnetismo deja de tener la fuerza necesaria para que la aguja se quede en una posición fija. Si te acercas al Polo Norte o al Polo Sur magnético, verás que la aguja de la brújula empieza a girar de forma aleatoria, y no te servirá para encontrar, por ejemplo, cuál es el punto exacto de la tierra en el que se encuentra su eje de rotación.

Lo que sí ocurrirá es un fenómeno curioso, conocido como "inclinación magnética máxima". La aguja, en vez de estar horizontal, se inclinará hacia abajo, porque el magnetismo del polo en el que te encuentres la empuja hacia el suelo.

Además, debes tener en cuenta que el Polo Norte magnético y el Polo Norte geográfico no están situados en el mismo punto. Cuando se dice que alguien ha llegado al Polo Norte, se entiende que ha llegado al Polo Norte geográfico, así que hasta allí sí que podrás acercarte guiándote por una brújula. Pero eso sí, habrá ciertos puntos en los que puede que la aguja cambie poco a poco su dirección, según el recorrido que hagas para llegar hasta allí.