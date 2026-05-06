Una tiktoker se hace viral al compartir son sus seguidores oficios en peligro de extinción en España

En los últimos meses, la tiktokerPaula Serras ha consolidado su presencia en TikTok a través de un formato centrado en la exploración de los oficios tradicionales y, en general, del mundo rural. Sus vídeos se desplazan por distintas localidades para mostrar el trabajo de profesionales que mantienen actividades artesanales cada vez menos frecuentes en el contexto actual.

Uno de los ejemplos más compartidos es el de Jaime, un zapatero artesanal de Betanzos. En la grabación, el propio protagonista explica las dificultades de continuidad de su oficio, señalando la falta de relevo generacional y la competencia de la producción industrial. El vídeo, difundido ampliamente en redes, se ha convertido en uno de los contenidos más representativos de la serie.

El enfoque de Serras se basa en observar de cerca el día a día de estos trabajadores, mostrando tanto los procesos manuales como las condiciones en las que desarrollan su actividad. En sus publicaciones, la creadora insiste en cómo los cambios en los hábitos de consumo y la globalización han reducido la demanda de servicios artesanales, desplazándolos hacia un espacio cada vez más residual.

Más allá del contenido concreto, el proyecto ha despertado interés por su dimensión cultural. Las piezas no solo documentan técnicas y rutinas laborales, sino que también recogen testimonios sobre formas de vida ligadas a entornos rurales o semiurbanos. En ese sentido, el trabajo de Serras conecta con una tendencia creciente en redes sociales que busca recuperar o visibilizar elementos del patrimonio inmaterial.

La trayectoria de la influencer, vinculada también a su vida en un entorno rural gallego, aporta coherencia al enfoque de sus vídeos. Su decisión de centrarse en este tipo de contenidos ha generado una comunidad de seguidores que interactúa activamente con cada publicación, compartiendo experiencias similares o proponiendo nuevos oficios por descubrir.

El alcance de estos vídeos refleja el interés que aún despiertan profesiones alejadas del circuito productivo dominante, trasladadas ahora a un entorno digital donde encuentran una nueva forma de visibilidad.