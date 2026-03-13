Bad Gyal cuenta cómo fue conocer a Bad Bunny: "¿Quién no le admira a día de hoy?"

Bad Gyal ha compartido recientemente cómo vivió uno de los encuentros que más esperaba dentro del panorama musical latino: conocer en persona a Bad Bunny. La artista catalana habló sobre esa experiencia en una entrevista concedida a Billboard con motivo de la promoción de su nuevo trabajo, el álbum Más Cara.

Durante la conversación, la cantante recordó el momento en que coincidió con el artista puertorriqueño en uno de sus conciertos en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido popularmente como el Choliseo, uno de los recintos más importantes para la música urbana en Puerto Rico.

Bad Gyal explicó que, aunque llevaba años siguiendo su carrera, nunca había tenido la oportunidad de conocerle personalmente. "Fue increíble. Yo nunca había conocido a Benito y era la primera vez que lo tenía tan cerca", comentó durante la entrevista.

La artista también destacó la admiración que siente por el impacto cultural de Bad Bunny dentro del género. "¿Quién no admira a Bad Bunny hoy en día? Me encanta su música, me encanta lo que él representa", afirmó. Además de su música, también subrayó la influencia del cantante en el ámbito estético y de la moda. "Yo como fashion girl siempre digo que es el hombre que mejor viste en el género", añadió.

El concierto al que asistió le permitió observar de cerca la magnitud del espectáculo del artista. Según relató, le impresionó especialmente la producción del show y algunos de los elementos escenográficos. "Todo fue impresionante: el stage, La Casita, la realización del show, que parece que estás viendo una película", explicó.

Durante esa actuación también participaron otros artistas invitados. Bad Gyal recordó que asistió al concierto en el que actuaron Tito El Bambino y Chencho Corleone, dos figuras muy reconocidas dentro del reguetón.

La cantante destacó especialmente un momento del repertorio de esa noche. Chencho interpretó Buscando calor, un tema del dúo Plan B que Bad Gyal considera una de sus canciones favoritas, pese a no ser de las más populares del grupo. Según explicó, el propio Chencho le comentó que había sido Bad Bunny quien le pidió incluir ese tema en el concierto.