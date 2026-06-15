BB Trickz confiesa que rechazó combatir en La Velada del Año 6

La Velada del Año se ha consolidado como uno de los eventos más mediáticos del entretenimiento digital en España, combinando combates de boxeo amateur con actuaciones musicales y una enorme audiencia global en streaming. Cada edición deja no solo momentos virales sobre el ring, sino también decisiones que nunca llegan a producirse.

En uno de los últimos directos del creador de contenido Anas Andaloussi, la rapera BB Trickz ha revelado que fue contactada para participar en la actual edición del evento, aunque finalmente decidió rechazar la propuesta. Sus declaraciones han reabierto la conversación sobre el tipo de perfiles que Ibai Llanos y su equipo barajan para futuras ediciones.

Durante el directo, en el que también participaba el cantante Rojuu, la artista explicó que la invitación llegó directamente desde la organización del evento, aunque sin especificar el rival al que se enfrentaría en caso de aceptar. "A mí me propusieron participar en La Velada de este año. Pero me da un poco de cosa. No me dijeron contra quién sería, Ibai me preguntó primero si quería participar", señaló la rapera en el streaming.

BB Trickz añadió que su rechazo no tuvo que ver con el formato del evento en sí, sino con su propia disposición personal hacia la violencia física. "Yo no quiero pegarme con nadie, estoy tranquila. A veces he sido muy agresiva, pero me he relajado", comentó durante la conversación. El intercambio se produjo en un contexto distendido, en el que Rojuu intervino proponiendo incluso una posible participación conjunta en formato de combate por parejas, una idea que fue recibida entre bromas dentro del directo, sin llegar a concretarse ningún tipo de acuerdo.

La confesión ha generado interés entre los seguidores del evento, que cada año especulan con los nombres de posibles participantes antes de los anuncios oficiales. La estrategia de La Velada del Año suele incluir contactos con perfiles de distintos ámbitos, desde creadores de contenido hasta artistas musicales, muchos de los cuales terminan rechazando la oferta por motivos personales, logísticos o de imagen pública.

Por ahora, la organización no ha confirmado ni desmentido públicamente las palabras de la rapera, mientras el foco continúa puesto en la edición actual del evento y en los nombres que finalmente subirán al ring.