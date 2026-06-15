Quevedo confirma sus únicos conciertos en la península en 2027: El Baifo Tour solo tendrá paradas en Madrid y Barcelona

El regreso de Quevedo a la música en directo ya era una de las noticias más esperadas por sus fans desde que el cantante decidiera tomarse un parón en 2024. Tras confirmar hace unos días el nacimiento de El Baifo Tour, el intérprete de éxitos como Gran Vía o Columbia ha revelado ahora el mapa definitivo de su paso por la península.

Madrid será la primera parada. El artista actuará en el Movistar Arena los días 9 y 10 de abril de 2027. Meses después, será el turno de Barcelona, donde ofrecerá dos conciertos en el Palau Sant Jordi los días 1 y 2 de julio de ese mismo año. No habrá más fechas en territorio peninsular, al menos por el momento.

"Me toca ir a la península", escribió el cantante en sus redes sociales para acompañar el anuncio, una frase sencilla que sirvió para confirmar lo que muchos esperaban y otros temían: la gira española será breve y muy selectiva.

Fiel a su manera de comunicarse con el público, Quevedo ha evitado los anuncios tradicionales. La gira fue presentada a través de un videojuego interactivo protagonizado por un baifo, nombre que recibe en Canarias la cría de la cabra y que da título al tour. A medida que los usuarios avanzaban por distintos niveles, iban desbloqueando información relacionada con los conciertos y acumulando puntos que podrán canjear posteriormente por recompensas vinculadas al proyecto.

No es la primera vez que el artista apuesta por fórmulas creativas. Meses atrás ya sorprendió al anunciar nueva música mediante un espectáculo de drones. Ahora ha vuelto a convertir la promoción en una experiencia participativa.

Con solo cuatro conciertos confirmados en la península, la sensación es la de estar ante un regreso medido al milímetro. Después de la pausa, Quevedo no ha optado por multiplicar escenarios, sino por hacer de cada cita algo excepcional. Para quienes llevaban meses preguntándose cuándo volverían a verle sobre un escenario, la respuesta ya tiene fecha, ciudad y cuenta atrás.