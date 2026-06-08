Entrevista a Greeicy: "Pido un balance bonito entre mi trabajo y mi familia para poder estar bien del alma"

La cantautora multiplatino colombiana Greeicy ha encendido oficialmente la llama de CANDELA, su cuarto álbum de estudio, una de las producciones más personales de su repertorio y con la que conecta profundamente con la esencia de su experiencia humana.

CANDELA reúne colaboraciones de Greeicy junto a Rawayana, Cultura Profética, La Guru, Calema y Branbel, ampliando el universo sonoro del proyecto y conectando distintos matices del pop latino, los ritmos afro e influencias tropicales.

El disco más maduro, diverso y poderoso de esta cantante de Cali que recientemente estuvo en Madrid para presentarlo. Pudimos entrevistarla en el UMUSIC Hotel, una charla maravillosa en la que nos habló de Limonar, de las influencias y sonidos del disco, de las colaboraciones con Rawayana y Calema o del poderío de mujeres colombianas como Karol G y Shakira entre otros temás.

La canción Limonar habla de tu barrio y de tus sueños. ¿Cuáles son esos sueños que se han cumplido y cuáles faltan por cumplir?

Greeicy: Mira, yo creo que, pues primero, esta canción definitivamente me invita como a agradecer. Siento que normalmente entramos en un ritmo de la vida donde vamos a una velocidad impresionante pensando en qué va a pasar después, qué va a pasar después, y eso, primero, no nos permite disfrutar de lo que está pasando ya. Se nos olvida mirar para atrás y agradecer por todo lo que ha pasado. Qué lindo planear hacia adelante, qué lindo desear lo que venga y planearlo bien, pero qué lindo también mirar para atrás y agradecer. Esta canción y Limonar, que es mi barrio, me permiten decir gracias por el camino, gracias por todos los aprendizajes, gracias por todas las cosas lindas y por las que no también, porque eso es lo que más te fortalece, lo que más te enseña, lo que más te deja esos aprendizajes a favor.

Ya la vida, la verdad, es que me ha sorprendido con más cosas de las que me imaginaba. Creo que cuando vivía en El Limonar ni siquiera me imaginaba todo lo que estoy viviendo hoy. Sí soñaba con ser artista, aunque lo veía muy lejano. Eso me lo cumplió; me cumplió un montón de cosas que soñaba. Ya hoy siento que, más que pedir más cosas, estoy deseando mucho encontrar siempre el balance perfecto, de que todo esté bien, el balance entre la familia, el trabajo, la salud. Digo: «Dios mío, permíteme que todo esté en balance y que en mi mesita de la vida las cuatro patas estén firmes para que esté estable en la vida». Siento que eso es lo que más pido. Sueño mucho, me sueño con llenar estadios, con girar por el mundo con mi familia haciendo música, pero creo que más allá de eso pido un balance bonito entre lo que sueño, mi trabajo y mi familia, y que todo esté equilibrado para poder estar bien del alma.

Tengo entendido que desde pequeña la música ya era tu pasión.

Greeicy: Desde chiquita, mira que no sabía si iba a ser a lo que me iba a dedicar, porque crecí en una familia donde, digamos, no teníamos muchas posibilidades. Era una ciudad pequeña, era una familia muy humilde, entonces no sabía si me iba a dedicar a la música. Pero, genuinamente, todos los días me levantaba a cantar, a actuar, a bailar. Yo bailaba en el colegio, me llevaban a intercolegiados, cantaba todo el día en mi casa... Pero fue muy lindo cómo la vida me fue demostrando que soñar no cuesta nada y que no hay que limitar los sueños por la condición que sea que tengas, económica o de tu entorno. Si trabajas todos los días con pasión, seguramente vas a ir encontrando a las personas correctas que te permitan ir llegando hacia ese lugar que te pertenece.

¿Cuál es la Candela que se ha prendido en ti y que inspira este disco?

Yo creo que muchas, hay muchas cosas que me encienden y siento que este álbum, musicalmente, me representa en su totalidad. Me enciende el baile, me enciende mi música, me enciende hacer y trabajar en lo que me apasiona profundamente. Mi familia me enciende, me enciende sentir que estoy rodeada de personas bonitas; eso enciende mucho mi candela. Siento que como seres humanos es importante que cada quien encuentre qué es lo que le enciende, porque todos tenemos esa llamita desde que nacemos. Solo hace falta que vos digas: «A mí me enciende mi candela de la vida, la que me impulsa, esa que me dice 'vos sos capaz'». Esto puede ser cocinar, mi trabajo, mi familia... Entonces siento que tengo un montón, ya tengo identificados un montón de cerillos y de fosforitos que me encienden y los guardo ahí con mucho amor, los valoro muchísimo. Sé que cuando el alma duele un poquito o cuando la energía está bajita, tienes unos fosforitos para encender de nuevo tu candela.

¿Candela es tu disco más tropical y con una mayor mezcla de ritmos?

Greeicy: Creo que desde que empecé a hacer música, de las preguntas que más me costaban cuando inicié era cuando me preguntaban: «Bueno, ¿y cuál es tu género?». Yo decía: «Yo siento que me gusta la música; si la música es un árbol, me gusta el árbol completo, me gustan todas las ramas». Me gusta el baile y, por ende, me gusta todo lo tropical, me gusta lo urbano, me gusta el afro, pero crecí a nivel vocal cantando pop, entonces tengo una conexión ahí. Me gusta la salsa porque soy de Cali, así que siempre que busqué canciones para mí terminaba haciendo de todo un poco.

En este álbum tuve menos miedo, dije: «Todo me representa, no quiero limitar mi creatividad ni quiero limitar mi gusto musical porque se vaya a juzgar qué es lo que hace ella». Entonces me tomé la libertad de hacerlo como quise. A la hora de elegir diferentes ritmos, sí quería agarrar ritmos de mi país. Nunca me había atrevido a hacer vallenato; respeto mucho a los artistas de mi país que hacen vallenato durante tantos años y que llevan representando este género en el mundo. Con mucho respeto dije: «Bueno, quiero incluir algo de esto en mi álbum por si alguien me escucha en el mundo que no sea de mi país, que tenga cómo llegar a este género».

El currulao es un género con el que crecimos también, que es nuestro folclor colombiano. Está un poquito combinado con cosas más actuales, pero me encanta esa canción que, además, el currulao para mí tiene mucha alegría. La canción se llama Curándote y tiene esa magia de invitarte a disfrutar la vida, a disfrutar del día, a decir: «Este día está bonito, la vida es una sola y hay que disfrutarla». Esa canción te invita a ver la vida de esa manera.

Hay bachatas, me encanta la bachata, me encanta todo lo que me invite a encender tu candela del baile y a mover el cuerpo. Hay reggae, me gusta muchísimo el reggae. Mi banda favorita de reggae es Cultura Profética y esta colaboración es con ellos. Hay mucho verano; siento que genuinamente terminé haciendo un montón de canciones que me llevan a pensar en el verano. De hecho, una de las colaboraciones es con Rawayana. Los amo profundamente, están en su mejor momento y qué mejor momento que este que llega el verano para hacer una canción con ellos.

Un disco lleno de colaboraciones entre las que me ha sorprendido la de los portugueses y santotomenses Calema.

Greeicy: Ellos son increíbles. ¿Sabes? Yo tenía una canción de ellos que me gustaba mucho, pero no sabía que eran ellos. Me sonó una canción, la guardé un día porque me gusta mucho que ellos hacen todo esto medio africano, kizomba. Yo amo la kizomba. Cuando salió esta canción, la verdad no la pensé con ellos, no sé por qué, como que no los tenía referenciados. Pero tenía esa canción de ellos que me encantaba y alguien de la disquera me dijo: «Hey, ¿qué tal si colaboras con Calema?». Me los mostró y dije: «¡Yo los conozco, yo los sigo, tengo una canción de ellos que me encanta!». Creo que la canción va mucho por los sonidos que ellos hacen. De hecho, ahorita el día 6 cantamos en Portugal, hacen un estadio allá en Oporto. Seguramente va a ser una experiencia superlinda. No nos conocemos en persona, ya nos vimos en videollamada, nos hablamos y hemos compartido un par de veces por teléfono, pero en persona va a ser la primera vez, así que estoy con mucha expectativa.

¿Cuál es la canción que no te esperabas que fuera a pegarse y te ha sorprendido que esté gustando tanto?

Greeicy: A ver, hay una que está jalando muchísimo que no es el focus track, pero yo sentía que iba a suceder: la de Rawayana. Yo sentí que eso iba a suceder y está sucediendo. Y hay una que, no sé por qué... la verdad todas me encantan y yo sentía que la gente iba a conectar con todas, pero pensé que Al lado de usted, junto a Brambel, iba a ser de pronto a nivel de números la que no iba a jalar tanto. Pero ¿sabes? Sí siento que tiene que ver mucho con el sentimiento del que está hablando; el mensaje es superlindo y ha empezado a crecer, así que digo: «Bueno, qué lindo». De hecho, ayer me dijeron: «Mira, a esta canción le está empezando a ir bien para que la expongas un poquito más y le muestres a la gente que esa canción también hace parte del álbum». Ha sido muy linda la respuesta de esa canción. El vallenato también ha funcionado muchísimo. Siento que, como hay tanta variedad, hay públicos diferentes que se van enamorando de diferentes canciones.

Las artistas colombianas están arrasando: Karol G, Shakira y tú. ¿Qué está pasando en Colombia y te sientes parte de ese trío?

Greeicy: Pues la verdad estoy muy feliz de lo que está pasando con los artistas colombianos y con esas artistas femeninas, y agradecida porque definitivamente que ellas estén en ese lugar nos abre la puerta a todas las que estamos ahí soñando con esto mismo. En el caso de la colaboración con Karol, para mí fue muy generoso y muy bonito de su parte esa oportunidad. Pensando en el momento en el que ella está, es como un impulso superbonito para mí, como un espaldarazo ahí a nivel de la industria. La verdad, estoy muy agradecida y con ganas de cantar esa canción con ella sobre el escenario.

Siento que han hecho un camino muy bonito, siento que tiene que ver mucho con lo que está pasando con Latinoamérica. Siento que diferentes lugares del mundo están mirando hacia acá. Con Bad Bunny siento que desde muchos lugares de Latinoamérica hay muchos artistas representando, y en mi país, bueno, Shakira, Karol G, J Balvin, Ryan... Siento que hay un montón de artistas haciendo cosas muy grandes. Bueno, Juanes, Carlos Vives, hay un montón de gente. Shakira y Karol G, que son a nivel femenino las más grandes, siento que son una puerta supergrande. Ellas, sobre todo, han tratado de llevar, aunque hacen todo tipo de géneros, mucho de nuestra cultura, de nuestra raíz, y tocan géneros que representan lo que somos. Así que me encanta, y tener una canción con Karol creo que es de las cosas más bonitas que me pasaron el año pasado.

Bad Bunny está en Madrid. ¿Qué opinas de sus conciertos y de su figura?

Greeicy: Bueno, ¡que me inviten! ¡Que me inviten a ver qué sucede! Me encantaría, la verdad. Yo lo vi en Medellín, me gusta mucho el show que está haciendo, me gusta mucho cómo suena mucho a Latinoamérica. Toda la parte de la salsa me parece maravillosa porque me gusta toda la orquesta. La verdad es que lo admiro muchísimo por el camino que ha hecho, por lo grande que es hoy su empresa y su marca. Uno se pregunta como: «¡Wow, es que es impresionante!». Para los latinos es superbonito porque es como una puerta gigante que se abre para todos los artistas de Latinoamérica.

¿Con qué artista español te gustaría colaborar?

Greeicy: Mira, me encanta, me encanta Pablo Alborán. Me encanta lo que hace Pablo Alborán. Me encanta Lola Índigo, es una amiguita muy especial a la que quiero mucho y me debo una colaboración con ella. Rosalía me encanta, Rosalía es maravillosa.