Los hermanos Buyer desvelan sus mayores ingresos en YouTube: hasta 80.000 euros en un mes

Javi y Eric Buyer han puesto cifras a su actividad en YouTube durante un vídeo reciente en el que respondían a preguntas de su comunidad. En ese contexto, ambos creadores abordaron uno de los temas más recurrentes entre los espectadores: los ingresos que pueden llegar a obtener a través de la plataforma.

La cuestión planteada hacía referencia al mes en el que más habían facturado desde que comenzaron su trayectoria como youtubers. Aunque Javi Buyer reconoció no tener el dato exacto, sí ofreció una aproximación basada en su experiencia reciente. "No sé cuánto es lo máximo que hemos facturado en un mes", explicó en un primer momento, antes de aportar cifras concretas que permiten situar ese rendimiento económico.

Uno de los ejemplos que mencionó fue el de un vídeo específico publicado el año pasado. Sin revelar el contenido, Javi aseguró que esa pieza alcanzó unos ingresos de 13.000 dólares. Por su parte, Eric Buyer añadió que en el presente año también han registrado cifras relevantes en varios vídeos, señalando que uno de ellos ha generado en torno a 6.200 dólares.

Más allá de los ingresos puntuales por contenido concreto, los hermanos también hicieron referencia a su periodo de mayor facturación mensual. Según Javi, ese momento coincidió con la cobertura de un evento deportivo concreto. "Si no me equivoco, el mes que más generamos fue el de La Vuelta a España", afirmó, vinculando ese pico de ingresos al interés generado por ese contenido.

En términos económicos, el dato ofrecido sitúa ese mes cerca de una cifra significativa dentro del ecosistema de creadores digitales. "Creo que, si no llega, está muy cerca de los 80.000 euros, solo con YouTube", precisó. La cantidad hace referencia exclusivamente a los ingresos procedentes de la plataforma, sin incluir otras posibles vías de monetización habituales en este tipo de perfiles.

Las declaraciones permiten contextualizar el alcance económico que puede tener la producción de contenido digital en momentos de alta audiencia. Eso sí, como siempre ocurre cuando se hablan estas cosas, no han faltado los dos bandos habituales: los que defienden que un creador de contenido pueda llegar a ganar estas cifras y aquellos que piensas que es una absoluta barbaridad.