La madre de IlloJuan siembra la polémica al hablar sobre la ruptura de su hijo con Masi: "Le hicieron el favor de su vida"

IlloJuan vuelve a situarse en el ojo del huracán tras un intercambio inesperado en TikTok que involucra a su entorno más cercano. El origen se encuentra en un vídeo publicado por el creador de contenido Javi Hoyos, donde se comenta que el streamer residiría actualmente en Madrid junto a su pareja, la artista Lola Índigo.

A partir de ese contenido, varios usuarios comenzaron a debatir sobre los motivos de su anterior ruptura con Masi, una relación que durante años formó parte de su exposición pública. Entre los comentarios más repetidos, uno señalaba: "Dejó a Masi para estar en Madrid y ahora está en Madrid", una afirmación que sintetiza una narrativa extendida en redes desde que se conoció la separación.

La conversación dio un giro cuando la madre de IlloJuan respondió directamente a ese mensaje. Su intervención, lejos de ser neutral, introdujo un tono crítico hacia ese tipo de especulaciones. "¿Dejó a Masi? ¿Para no estar en Madrid? ¿Eso quién lo dijo? Qué hartura de comentarios tan inútiles. También te digo, le hicieron el favor de su vida. Bye", escribió en la plataforma.

El comentario se difundió rápidamente en distintos espacios, donde ha sido interpretado de diversas formas. Algunos usuarios han entendido sus palabras como una defensa del streamer frente a interpretaciones simplificadas de su vida personal, mientras que otros han centrado la atención en la frase final, que ha alimentado nuevas lecturas sobre la ruptura.

La intervención de familiares en conversaciones públicas no es habitual en este tipo de casos, lo que ha contribuido a amplificar el impacto del mensaje. En paralelo, ni IlloJuan ni las otras personas implicadas han realizado declaraciones adicionales sobre este episodio, que se ha desarrollado íntegramente en el ámbito de las redes sociales.