Ari Geli explica por qué no pudo pelear en Supernova Génesis: "Me vieron una alteración en el corazón"

La jornada previa a Supernova Génesis 2026 comenzó con los protocolos habituales para los participantes, entre ellos el pesaje y las revisiones médicas obligatorias. En ese contexto, Ari Geli se sometió a un electrocardiograma que detectó una alteración en el corazón, un hallazgo que condicionó su presencia en el combate previsto.

Según explicó la propia creadora de contenido en un vídeo publicado en TikTok, tras ese primer resultado acudió al hospital para someterse a pruebas más exhaustivas. "El día del pesaje tuvimos revisión médica y en el electrocardiograma me salió una alteración en el corazón que no me permitía pelear en el evento", relató. Durante esa misma tarde, el equipo médico le realizó diferentes estudios que, en un primer momento, descartaron complicaciones graves.

"Fue un susto bastante grande. Allí, en el hospital, me dijeron que estaba bien y que podía participar en el evento", añadió. Sin embargo, la situación cambió en las horas posteriores. La noche anterior al combate, Geli comenzó a experimentar nuevos síntomas físicos que complicaron su estado general.

"Empecé a vomitar y me empezó a subir la fiebre. Tenía mareos y calambres en las piernas", explicó. A pesar de intentar recuperarse a la mañana siguiente, la evolución no fue favorable. "De corazón quise pelear e intenté todo. Pero mi equipo de trabajo me dijo que era imposible y desde la organización pensaron lo mismo", señaló.

La decisión final fue retirarla del evento por motivos de salud, una medida que priorizó su seguridad ante la exigencia física del combate. Geli también confirmó que su estado ha mejorado en los días posteriores, aunque tiene previsto someterse a nuevas pruebas médicas una vez regrese a España para analizar en detalle la alteración detectada.

"Sé que voy a tener otra oportunidad. Lo primero es la salud", concluyó. Su ausencia obligó a reorganizar la cartelera en el último momento, en una edición del evento marcada por varios cambios de última hora.