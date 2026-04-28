Roenlared anuncia que está embarazada de 4 meses en su último vídeo de YouTube

Roenlared comunicó a su audiencia que está embarazada a través de un vídeo publicado en su canal de YouTube. La creadora de contenido explicó que se encuentra en su cuarto mes de gestación, lo que equivale aproximadamente a 17 semanas, y que tanto ella como su entorno siguen procesando la noticia.

Durante la grabación, relató cómo compartió el embarazo con amigos y familiares. Según contó, muchas de las personas cercanas pensaban que la pareja iba a anunciar una boda, lo que hizo que la revelación generara una reacción de sorpresa aún mayor. La propia influencer describió ese momento como inesperado incluso para ella misma.

El vídeo también recoge una reflexión más personal sobre su relación con la maternidad. Roenlared explicó que durante años había tenido dudas sobre si quería ser madre, una cuestión que había ido posponiendo. Sin embargo, señaló que hace unos meses mantuvo una conversación con su pareja en la que expresó por primera vez una necesidad más clara de dar ese paso.

La influencer ha mantenido en privado la identidad de su pareja en los últimos años. Esta decisión se remonta a experiencias anteriores en las que su vida sentimental adquirió una gran exposición pública, especialmente tras su ruptura con el creador de contenido JPelirrojo. Desde entonces, optó por preservar esa parte de su vida en un ámbito más íntimo.

En su testimonio, Roenlared subrayó el apoyo que está recibiendo por parte de su pareja durante el embarazo. Afirmó que ambos están contentos con la situación, aunque reconoció que el proceso implica una adaptación progresiva a una nueva etapa.

La publicación del vídeo ha generado una rápida reacción entre sus seguidores, que han llenado los comentarios de mensajes de felicitación. Mientras tanto, la creadora continúa compartiendo el proceso con naturalidad, sin adelantar en exceso cómo será su contenido en los próximos meses.