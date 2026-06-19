Viruzz no usará su cinturón de la Velada del Año 5: "Siento que es un robo"

Los cinturones de campeón en los deportes de contacto son una bella tradición que lleva décadas coronando a los grandes vencedores. En los deportes profesionales tienen diseños dignos de reyes, con oro, joyas, diamantes y motivos que hacen que sea un trofeo muy codiciado por todos los competidores. Así que, cuando los eventos deportivos de streamers empezaron a andar, imitaron este comportamiento. Sus cinturones no son tan llamativos, pero son igualmente importantes para los creadores de contenido que pasan tantas horas enseñando su vida para subirse al ring llegado el momento. Los ganadores tienen en estos cintos un recuerdo de su historia y de su sufrimiento.

No obstante, todo deporte viene acompañado de polémica. ¿O acaso nos lee algún seguidor de fútbol que no considere que alguna vez han robado a su equipo? Pues aquí, lo mismo. En la Velada del Año V, que tuvo lugar el año pasado en Sevilla, Viruzzz se enfrentó al argentino Tomás Mazza. Acabó ganando el combate por decisión unánime del jurado, lo que le convierte en el participante con más victorias a lo largo de las hasta ahora cinco ediciones (seguramente también porque Mr. Jagger dejó de competir). Camino a la sexta edición, donde se enfrentará al también argentino Gero Arias, las probabilidades de victoria son mucho menores.

El entrenamiento, sin embargo, continúa. Y en uno de sus últimos blogs, camino al gimnasio junto a otros como TheGrefg, Viruzz recoge algunos cinturones. Sin embargo, deja atrás el de la Velada del Año V, medio en broma medio en serio indicando que es porque fue un robo. La polémica acompañó a aquel envite y el vencedor ha decidido usarlo a su favor. Si la gente no está contenta con lo ocurrido, no portará ese legado en sus hombros, y se conformará con subir al ring para ganar un nuevo cinturón de forma inapelable. Ese es, al menos, su objetivo. Este verano veremos si es capaz de conseguirlo.