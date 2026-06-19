DjMariio va a ser padre: el streamer y su pareja confirman que tendrán un bebé

La primera generación de creadores de contenido españoles está llegando ya a los 35-40 años de edad, y es por eso que recientemente hemos visto cómo muchos de ellos han dado pasos importantes en su evolución vital, incluyendo bodas y retoños por doquier. Al club de los streamers papás se suma ahora DjMariio, que se ha servido de sus redes para confirmar que será padre a finales de año, junto a su mujer, Noelia San Martín.

No hace todavía un año que la pareja decidió darse el "Sí, quiero", pero ya eran muchos los seguidores que se imaginaban que esta noticia llegaría más pronto que tarde. DjMariio y Noelia San Martín han grabado un vídeo junto a su perro y su piscina, en el que ella aparece primero de espaldas para luego revelar su embarazo cuando él se acerca a ella. Aunque el streamer ha tratado de quitarle peso al anuncio introduciendo un poco de su humor, ya tradicional, eso no ha evitado que muchos de sus seguidores le manden sus felicitaciones.

Desde ahora y hasta finales de año iremos viendo, sin duda, más contenidos relacionados con el avance del embarazo de la pareja; especialmente en las redes de Noelia, que es quien tendrá que lidiar con la experiencia de forma más intensa. Los seguidores de ambos estarán muy pendientes de los detalles que se vayan revelando sobre su futuro bebé, y algunos ya especulan sobre los posibles guiños futboleros que se podrían hacer, desde la elección del nombre de la criatura hasta la decoración de su futura habitación. ¡Estaremos pendientes!