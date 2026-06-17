Perxitaa se rompe al hablar de la muerte de Gaspi: "Me quedé en shock"

Desde que se confirmó el fallecimiento de Gaspi en el accidente de helicóptero ocurrido en Río de Janeiro, las reacciones del mundo de la creación de contenido no han cesado. Mensajes de tristeza, incredulidad y cariño han inundado las redes sociales para despedir a una de las personalidades más singulares y queridas del ecosistema hispanohablante.

Entre quienes han querido dedicarle unas palabras se encuentra Perxitaa. El creador español coincidió con el argentino en La Velada del Año 5, un evento en el que ambos se enfrentaron sobre el ring. Aunque el combate captó la atención del público por su componente competitivo, con el paso del tiempo quedó claro que aquella experiencia también sirvió para estrechar lazos entre participantes.

Durante su último directo, Perxitaa confesó que todavía le cuesta procesar lo sucedido. "Estoy mal por todo lo que ha pasado. Con todo el tema de Gaspi de repente me quedé en shock", explicó ante sus espectadores.

El streamer admitió que la noticia le dejó completamente descolocado. "No sé. No me lo creía. No sé qué decir", añadió, evidenciando una sensación compartida por muchos compañeros de profesión que han reconocido la dificultad de asumir una pérdida tan inesperada.

Más allá de expresar públicamente su tristeza, Perxitaa también quiso mostrar su apoyo a quienes formaban parte del entorno más cercano del creador argentino. Según relató, se puso en contacto con Felipe, entrenador de Gaspi y una de las personas que más cerca estuvo de él durante su preparación para La Velada. "Le escribí a Felipe, su entrenador, que también era su manager y su amigo, para que enviase ánimo a la familia y a los amigos", comentó.

Las palabras de Perxitaa dibujan una despedida alejada del espectáculo y marcada por la impotencia. En ellas aparece el recuerdo de una persona que trascendió los números y las audiencias para convertirse en alguien capaz de generar afecto genuino entre quienes coincidieron con él. Una ausencia difícil de explicar y aún más difícil de aceptar para toda una generación de creadores que creció a su lado.