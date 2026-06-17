La familia de Gaspi lanza un importante aviso a través de las redes de Coscu: "Cualquier colecta es una estafa"

Desde que se conoció el fallecimiento de Gaspi en el accidente de helicóptero ocurrido en Río de Janeiro, las muestras de cariño hacia el creador de contenido no han dejado de multiplicarse. Compañeros de profesión, artistas y millones de seguidores han expresado públicamente su tristeza por la pérdida de una de las figuras más queridas y singulares de la comunidad hispanohablante.

Sin embargo, en medio de ese aluvión de homenajes también comenzaron a aparecer supuestas colectas destinadas a cubrir los gastos derivados de la repatriación del cuerpo del argentino. Ante esta situación, la familia ha decidido intervenir para evitar confusiones.

El encargado de trasladar el comunicado ha sido Coscu, quien publicó en su perfil de X un mensaje en nombre de los familiares de Gaspi. En él explican que "no existe ninguna colecta oficial para cubrir los gastos relacionados con Gaspi".

Según detallan, gracias a la ayuda privada y a la solidaridad de varias personas, ya se han conseguido reunir los fondos necesarios para que el creador pueda regresar a Argentina en los próximos días. "Ya se lograron cubrir los costos necesarios para que Gaspi pueda regresar a Argentina y descansar en paz", señala el comunicado.

Por ello, advierten de que cualquier campaña de recaudación o petición de dinero que circule utilizando el nombre del youtuber es falsa. "Cualquier colecta, campaña o pedido de dinero que vean circulando en su nombre no es oficial y se trata de una estafa", afirman, lamentando que existan personas dispuestas a aprovecharse de un momento tan doloroso.

A pesar de ello, la familia también ha querido agradecer el apoyo recibido durante estos días. En el texto destacan el enorme afecto que Gaspi y Lucas despertaron entre quienes siguieron su trabajo y recuerdan que la mejor manera de honrar su memoria no pasa por aportar dinero, sino por conservar vivo su legado.

"Hoy, la mejor manera de honrarlos es mantener vivo su recuerdo, compartir lo que nos dejaron y acompañar a sus seres queridos con respeto y cariño", concluye el mensaje. Una petición sencilla que pone el foco en aquello que ha acompañado cada despedida desde que se conoció la noticia: el cariño genuino hacia dos figuras que dejaron una huella imborrable en internet.