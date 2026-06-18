Las audiciones de la Streamer University de Kai Cenat en Atlanta se suspenden por aglomeraciones y motivos de seguridad

Las audiciones de Streamer University, el proyecto impulsado por el popular creador de contenido Kai Cenat, quedaron oficialmente canceladas en Atlanta después de que una multitud inesperadamente numerosa se concentrara en los alrededores del State Farm Arena. El evento, previsto inicialmente para desarrollarse de forma organizada a lo largo de la jornada, terminó desbordado por la afluencia de asistentes.

Según informó la cadena FOX 5 Atlanta y recogieron diversos medios locales, cientos de personas comenzaron a reunirse desde primeras horas de la mañana del 17 de junio, pese a que la convocatoria original se había reprogramado previamente desde el día 15. Con el paso de las horas, la concentración creció hasta generar problemas de control en los accesos y en las inmediaciones del recinto.

La dirección del State Farm Arena comunicó a media jornada la suspensión definitiva de las audiciones. En un comunicado recogido por la prensa local, se explicó que la decisión se tomó debido al "número abrumador de personas" y a "preocupaciones de seguridad derivadas de la situación". Los equipos de organización solicitaron a los presentes que abandonaran la zona de forma ordenada.

Kai Cenat se pronunció posteriormente a través de sus redes sociales, donde compartió el aviso oficial del recinto y confirmó la cancelación. El creador había advertido previamente a los asistentes sobre la importancia de respetar una única fila para facilitar el flujo del evento y evitar incidentes, aunque estas indicaciones no fueron suficientes para contener la magnitud de la asistencia.

Streamer University es una iniciativa lanzada por Cenat el año pasado con el objetivo de ofrecer una experiencia formativa para aspirantes a creadores de contenido. El programa incluye distintas categorías de participantes y sesiones centradas en crecimiento digital, networking y estrategias de contenido, con la participación ocasional de invitados del ámbito del entretenimiento.

Antes de llegar a Atlanta, las audiciones ya habían pasado por ciudades como Nueva York y Los Ángeles, generando también una notable respuesta del público. La edición celebrada en la Universidad de Akron, en Ohio, sirvió como precedente del formato, que combina formación, convivencia y eventos presenciales.

El incidente en Atlanta refleja el alcance de la influencia de este tipo de proyectos en la cultura digital actual, donde figuras del streaming son capaces de movilizar a miles de jóvenes en torno a iniciativas que trascienden el contenido online.