Ibai rompe el silencio tras la muerte de Gaspi: "Estos días han sido una pesadilla"

La relación entre Ibai y Gaspi comenzó a estrecharse a raíz de La Velada del Año 5. Lo que inicialmente parecía una conexión surgida alrededor del evento terminó convirtiéndose en una amistad que fue creciendo con el paso de los meses. Ambos grabaron contenido juntos, compartieron experiencias y llegaron a reencontrarse en Argentina, donde continuaron cultivando una relación que trascendió las colaboraciones puntuales.

Por eso, cuando Ibai regresó a las emisiones en directo después del fallecimiento del creador argentino, sus primeras palabras estuvieron marcadas por la emoción. Antes incluso de abordar otros temas, quiso agradecer la compañía de los espectadores en un momento especialmente difícil para él.

"Os agradezco enormemente que estéis hoy aquí en directo porque se habla mucho de que los streamers muchas veces os han ayudado en vuestros momentos difíciles o vuestros momentos malos, pero vosotros también tenéis que ser conscientes de que ayudáis mucho también a los creadores de contenido", afirmó.

El streamer reconoció que las últimas jornadas habían sido especialmente complicadas. "Están siendo unas últimas horas muy, muy complicadas y os agradezco mucho que estéis en este directo. Me sirve para estar entretenido", explicó ante miles de espectadores.

Ibai también quiso dedicar unas palabras a la familia y a los seres queridos de Gaspi. "Era una de las personas más maravillosas que he conocido en el mundo de internet, también una de las más talentosas. Era una de las mejores personas en general", señaló visiblemente afectado.

Las declaraciones reflejan el impacto que la noticia ha tenido entre quienes compartieron tiempo con el creador argentino. Durante los últimos días, numerosas figuras del mundo del streaming y de la creación de contenido han mostrado públicamente su tristeza por una pérdida que ha sacudido a toda una generación de espectadores.

"Estos días han sido una pesadilla", concluyó Ibai. Una frase breve que resume el sentimiento que ha predominado en una comunidad acostumbrada a compartir momentos de entretenimiento, pero que ahora se enfrenta a uno de sus episodios más dolorosos.