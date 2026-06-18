Entrevista a Melody: "Volveremos a esa Melody con letras y contenido fuerte"

Melody está de vuelta con nueva canción veraniega bajo el brazo, nada menos que una versión en clave electrónica del legendario hit Ilarie de Xuxa, otra diva, y una de las figuras más emblemáticas durante finales de los 80 y principios de los 90.

La artista busca sumar otro hit a su carrera reviviendo esta pegadiza canción para las nuevas generaciones. Tras una trayectoria marcada por numerosos éxitos y un continuo trabajo de exploración y reinvención constante, su anterior single Alarma acumula decenas de millones de reproducciones en plataformas digitales y continúa traspasando fronteras.

Además la cantante ha anunciado las primeras fechas de su gira El Bosque Encantado que le hará tocar en Fuengirola, Cartagena, Barcelona, Bilbao o Las Ventas de Madrid entre otros sitios.

Y por si todo esto no fuera poco Melody se estrena como asesora de Luis Fonsi en La Voz Kids y será una de las participantes de la próxima edición de El Desafio en Antena 3.

Recientemente pudimos entrevistarla en nuestras oficinas donde nos contó todo sobre su nueva canción, su gira, la nueva música que va a grabar en otoño y eurovisión entre otros temas.

¿Cómo ha surgido esta versión del mítico "Ilarié" de Xuxa?

Melody: Bueno, yo creo que esto ha surgido porque es una canción que yo cantaba cuando era pequeña y es una canción que siempre me ha traído muy buenos recuerdos y muy buena energía. Yo ahora sentía que quería algo un poquito más fresco, más ligero, algo para bailar, para disfrutar con el público. Y hay tiempo para intensidades y para temas más profundos, entonces yo, bueno, pues cuando empezamos la producción vimos que este era el tema idóneo para el momento en el que estábamos.

También va acompañado de una gira que has llamado "El bosque encantado". ¿Qué puede esperar la gente de tu espectáculo en esta gira?

Melody: Bueno, pues ¡qué más puesta en escena! La puesta en escena... yo invito a la gente a que venga porque va a ser un auténtico espectáculo. "El bosque encantado" es un concepto muy bonito donde damos paso a lo que es la imaginación, a lo que es la ilusión. Hay un atrezzo espectacular. Los temas, el repertorio que tenemos, es increíble. Bueno, ya son muchos años y os vais a saber muchas de las canciones de las que vamos a cantar y, además de ello, están con nuevas producciones también adaptadas a lo que es "El bosque encantado", ¿no? Donde van a ver diferentes sonidos, donde nos vamos a sumergir en diferentes momentos de alegría, eh, también de lluvia, de sentimiento, de truenos... ¿no? Que van a pasar muchas cosas muy, muy, muy espectaculares dentro del show. Y además es un concierto que es para todos los públicos y espero que vengáis, que lo disfrutéis, porque de verdad, de corazón, no tiene desperdicio.

También vas a aparecer en una gala coincidiendo con la final del Mundial. ¿Cómo ha sido eso y qué puedes desvelar?

Melody: Hemos estado en Nueva York, que estamos trabajando en un proyecto que va a ver la luz muy pronto con todo lo del Mundial. Una gala musical muy, muy buena. Y bueno, ha sido y va a ser impresionante poder cantar para tantísimos millones de personas, además desde un lugar tan emblemático en Nueva York.

¿Tendremos nueva música tuya en otoño y quizás, finalmente, un álbum?

Melody: Pues por supuesto que sí. Que ahora, en... a partir de septiembre, perdón, va a haber nueva música, eh. Volveremos a esa Melody con esas letras, ese contenido fuerte, ¿no? Y tengo muchas ganas de que llegue también ese momento, aunque ahora me estoy disfrutando en el que estoy porque vienen canciones muy potentes.

Has sido una artista que te has reinventado muchas veces desde tus éxitos infantiles, discos adolescentes, aventuras televisivas, apariciones en series... ¿Cómo consigues mantenerte relevante en tantas facetas y durante tantos años?

Melody: Bueno, yo creo que la pasión a mi trabajo ha hecho que todo vaya caminando, y la constancia, ¿no? Eh, he vivido muchas cosas muy bonitas en mi profesión y, si Dios quiere, las que quedan. Y es cuestión de trabajo; no hay otra cosa que no sea trabajar, trabajar, trabajar y ponerle cariño a cada proyecto, ¿no? Eso marca mucho la diferencia: el estar ahí al 100% y dar lo mejor de ti.

La última de esas facetas, y quizá la más grande de todas, haya sido Eurovisión con una canción que ya es icónica. ¿Crees que España volverá al programa?

Melody: Bueno, pues la verdad es que fue... ha sido una experiencia eh... poder representar a mi país siempre me hizo mucha ilusión. Y poder llevarla a cabo eh... fue algo que era... que era un sueño, la verdad. No nunca hubiese imaginado llegar a ese momento. Y fue algo... fue algo grandioso, ¿no? Em... a través de esa gran gala musical, ¿no? eh... salió a la luz también un gran tema como es esa "Diva". Un tema que ha conectado con mucha gente, no solo de aquí, sino de diferentes lugares del mundo. Y para mí ha sido un sueño cumplido el hecho de ser fuerte a la hora de elegir el tema y tener claro que quería esa "Diva", porque efectivamente se ha llevado a cabo lo que quería: era conectar con el público y que se sintiesen todos y todas esa diva, ¿no? Porque todos nos levantamos para luchar por nuestros sueños y que, en realidad, en la vida no hay nadie más que nadie, ¿no?, independientemente del trabajo que tengamos cada uno y de nuestra profesión. Así que esa "Diva" yo creo que es una canción que va a seguir dando mucho que hablar y que va a perdurar en el tiempo, porque es una canción de calidad, que tiene contenido, que tiene base, ¿no? Y creo que cualquier persona se puede sentir identificada con ella.

Pero esperemos que no sea la última de España en el programa.

Melody: Bueno, yo no soy... yo no sé lo que va a pasar, a ver. Este... tenemos que esperar en el tiempo a ver cómo va evolucionando todo y ya se irá viendo a ver qué tal se da todo.

¿Qué canción de Melody sientes que es una joya escondida y que tendría que ser mucho más famosa?

Melody: Una joya escondida... Bueno, yo siempre la verdad es que he tenido muy buenas canciones. Me he rodeado siempre de buenos compositores y hemos tenido muy buenas ideas, y hay muchas canciones que se quedan en el tintero. Aquí en España eh... no sonó como debiese y fuera fue un éxito total, que es una canción que se llama "No sé".

¿Tienes alguna colaboración en el horizonte?

Melody: Estamos en ello. Yo creo que este año va a traer muchas sorpresas y creo que la gente eh... no se va a esperar todo lo que va a ocurrir.