Marta Díaz tendrá que entrar en quirófano a pocas semanas de la Velada: "Si no lo hago, no la voy a hacer bien"

Son muchas las ocasiones en las que Marta Díaz se ha hecho viral por alguno de sus contenidos, que acostumbran a hacerse virales cada vez que incluyen un mínimo de drama o salseo. En uno de sus más recientes vídeos, la influencer ha explicado que tendrá que entrar en quirófano a pocas semanas de pelear en la Velada del Año 6, y que no le queda más remedio que hacerlo si quiere combatir en condiciones. La operación en cuestión a la que debe someterse es una extracción de dos muelas del juicio que, en su caso, están siendo especialmente problemáticas debido a que están en posiciones conflictivas que afectan a un nervio importante.

Por lo general, cuando una persona de someterse a una extracción de muelas, lo hace en una clínica dental corriente y puede hacer vida normal, con los cuidados pertinentes, a las pocas horas de que le saquen las muelas. Pero, tal y como ha explicado Marta Díaz, hay veces en que la posición de los dientes lleva a que exista un elevado riesgo de dañar nervios importantes durante la intervención, con las graves consecuencias que eso puede tener, y ha tenido, en la vida de la persona que se opera. Es por eso que una intervención más calculada, en un quirófano, es necesaria en su caso para reducir los riesgos de esta operación al mínimo.

Por supuesto, este vídeo ha generado opiniones enfrentadas, entre los que han mandado sus mensajes de apoyo a la influencer y los que han preferido mofarse, tras concluir que Marta Díaz estaba siendo demasiado dramática. Dado que la extracción de muelas es una intervención muy común, hay quienes han comparado el caso de Marta con el suyo propio, y la han acusado de exagerar. ¡Resulta que en redes todo el mundo es ahora experto en cirugías maxilofaciales!