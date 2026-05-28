Directos Vibra Mahou reivindica las salas como el corazón de la música en directo con 30 conciertos de artistas como Marlena, Rata, Rufus T. Firefly, Niña Polaca o Hens

Este otoño llega Directos Vibra Mahou, un ciclo de 30 conciertos que recorrerá 21 salas de 15 ciudades entre los meses de septiembre y diciembre, a través de una programación que reúne a 26 artistas y reivindica estos espacios como el origen, refugio y motor del talento musical de nuestro país. Algunos de los artistas que protagonizarán el ciclo son Marlena, Parquesvr, Rata, Niña Polaca, Belako o Rufus T. Firefly, entre muchos otros.

Directos Vibra Mahou desplegará una programación que recorrerá 15 ciudades y 21 salas entre los meses de septiembre y diciembre, reivindicando estos espacios como el verdadero hogar de la música en directo. Contará con hasta 26 artistas en cartel, combinando nombres consolidados, en plena expansión y algunas de las propuestas emergentes más prometedoras del panorama actual. Entre ellos destacan nombres como Marlena, Rufus T. Firefly, Niña Polaca, Reincidentes, Belako, Hens, Parquesvr, Shego o Carlangas, junto a talentos emergentes como Rata, Nuevos Vicios, Oslo Ovnies o Mala Gestión. Sus directos aterrizarán en ciudades como Oviedo, Zaragoza, Valencia, Alicante, Salamanca, Valladolid, Gijón o León, conquistando algunas de sus salas más emblemáticas.

Vibra Mahou ha desarrollado otras iniciativas imprescindibles en su apoyo al ecosistema de las salas de música como la Gira Vibra Mahou, con la que históricamente ha acompañado e impulsado el directo de artistas como Dani Fernández, Arde Bogotá, Carolina Durante, Siloé, Zahara o Ultraligera en momentos decisivos de sus carreras, acercando sus directos a salas de todo el país y reforzando el vínculo emocional con sus seguidores. Este año, la plataforma ha acompañado en su ruta por España a Marlena, dúo madrileño que ha agotado las entradas en todas las paradas.

Las entradas para Directos Vibra Mahou 2026 están ya a la venta y ya pueden adquirirse aquí. El listado completo de conciertos del ciclo es el siguiente:

12 septiembre – Drugos en Sala Estilo (Oviedo)

17 septiembre – Marlena en Sala López (Zaragoza)

18 septiembre – La Bien Querida en Sala Loco Club (Valencia)

26 septiembre – Nuevos Vicios + Oslo Ovnies en Sala Rock City (Valencia)

2 octubre – Parquesvr en Sala Stereo (Alicante)

2 octubre – Carlangas en Universonoro (Palencia)

10 octubre – Rebrote en Sala B (Salamanca)

16 octubre – Rufus T. Firefly en La Llotja Sala Cultural (Elche)

16 octubre – Los Chivatos en El Desierto Rojo (Valladolid)

17 octubre – Reincidentes en Sala Rock City (Valencia)

17 octubre – Los Chivatos en La Chica de Ayer (Salamanca)

23 octubre – Parquesvr en Sala H (Ponferrada)

24 octubre – Shego en Tribeca Live (Oviedo)

31 octubre – Hens en Magma Club (Alicante)

7 noviembre – Mala Gestión en La Chica de Ayer (Salamanca)

12 noviembre – Camellos en Sala Loco Club (Valencia)

13 noviembre – Funzo en Sala B (Salamanca)

13 noviembre – Carameloraro en Camelot (Salamanca)

20 noviembre – Oslo Ovnies en Sala Rever (Logroño)

20 noviembre – Vera Fauna en Sala B (Salamanca)

21 noviembre – Christina Rosenvinge en Sala 16 Toneladas Rock Club (Valencia)

21 noviembre – Rata en Sala Directo Cuenca (Cuenca)

27 noviembre – Niña Polaca en Sala La Bohemia (Castellón)

27 noviembre – Belako en Camelot (Salamanca)

27 noviembre – Carameloraro en El Desierto Rojo (Valladolid)

28 noviembre – Hens en Círculo de Arte de Toledo (Toledo)

28 noviembre – Belako en El Desierto Rojo (Valladolid)

4 diciembre – El Diablo de Shanghai + Cervatana en Sala 16 Toneladas Rock Club (Valencia)

11 diciembre – Chiquita Movida en Teatro Albéniz (Gijón)

18 diciembre – Chicle en El Gran Café (León)

Vibra Mahou, la plataforma musical de Mahou Cinco Estrellas que impulsa experiencias en torno al directo se consolida como la cerveza de la música en vivo, impulsándola a través de conciertos en un gran ecosistema de salas a nivel nacional. Solo en 2025 estuvo presente en 157 salas de toda España, celebrando en ellas 812 conciertos, generando una red cultural clave para fomentar la conexión entre artistas y público.

Con Directos Vibra Mahou, la plataforma da un paso más en su compromiso con la música, ofreciendo una iniciativa que no solo apuesta por una programación diversa y de calidad compuesta por artistas consolidados y emergentes, sino que también reivindica el valor cultural de las salas de música como epicentros imprescindibles para hacer crecer las escenas musicales locales y mantener viva la experiencia irrepetible de la música en directo.