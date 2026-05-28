Starlite Occident Marbella celebra 15 años con un cartel estelar liderado por Maroon 5, Juan Luis Guerra o Manuel Turizo

Quince años después de revolucionar el concepto de festival en Europa, Starlite Occident Marbella celebra su edición más especial consolidado como el festival boutique de referencia a nivel internacional. Del 19 de junio al 29 de agosto, el emblemático recinto de la Cantera de Nagüeles volverá a acoger más de dos meses de conciertos, experiencias y encuentros únicos bajo las estrellas, reafirmando un modelo que ha transformado la forma de vivir la música en directo.

Lo que nació como una apuesta innovadora por convertir una cantera natural en un escenario incomparable se ha convertido, década y media después, en uno de los grandes fenómenos culturales y sociales del verano europeo. Starlite Occident Marbella ha logrado crear una identidad propia basada en la excelencia artística y técnica, la cercanía real entre el público y los artistas y una experiencia inmersiva que va mucho más allá del concierto.

En su XV aniversario, el festival mira al futuro celebrando también el legado construido durante estos años: más de 650 días de programación, más de 6.500 horas de música en vivo, un impacto estimado de 315,5 millones de euros anuales en el PIB español y la creación de casi 6.500 empleos indirectos por edición. Así, la cita nacida en 2012 afianza su destacado impacto económico, turístico y cultural para Marbella y su entorno.

La edición 2026 volverá a reunir una programación diversa y de primer nivel con artistas internacionales y nacionales como Lenny Kravitz, Maroon 5, Juan Luis Guerra, John Legend, Deep Purple, Alan Parsons, Anastacia, Diana Krall, Jean-Michel Jarre, Ozuna, Gloria Trevi (único concierto en Europa en 2026), Kool & The Gang, Manuel Turizo, Rosario, Vanesa Martín, Malú, Kiki Morente y Lagartija Nick (Omega 30 Aniversario), Taburete, Iván Ferreiro y muchos más, en una edición llamada a ser histórica. Después de los conciertos, el festival continúa en Starlite Night Club con una programación que cuenta con los mejores DJs del momento y con conciertos exclusivos para extender la fiesta hasta la madrugada. Las entradas para toda la programación de Starlite Occident Marbella están disponibles en starliteoccident.com.

Además de convertirse en plataforma para algunas de las mayores estrellas internacionales y nacionales, Starlite Occident Marbella se ha consolidado también como un espacio de oportunidades para nuevas generaciones de artistas. El escenario de Starlite Night Club ha sido el punto de partida de nombres que posteriormente han dado el salto al Auditorio y hoy lideran la escena musical internacional, como C. Tangana, Sebastián Yatra, Emilia, Danny Ocean o Morat.

Más allá de la música, Starlite Occident Marbella ha construido una experiencia 360º que integra gastronomía, ocio, cultura, moda y arte en un mismo espacio. Estrenos cinematográficos, desfiles, exposiciones o eventos filantrópicos se mezclan dentro de la oferta del festival en el que la alta cocina y los sabores internacionales cobran especial importancia. Este año, la cita ofrecerá un recorrido sensorial único a través de sus cinco espacios culinarios: Tanabata (nikkei), Temazo (brasserie), Raffaella (italiano), Ánima (mexicano) y Sandra’s Caviar Bar.

El Auditorio, enclavado en la Cantera de Nagüeles, sigue siendo uno de los grandes elementos diferenciales del festival. Su aforo reducido, la acústica natural del entorno y la cercanía entre artistas y asistentes convierten cada concierto en una experiencia íntima y exclusiva difícil de replicar en otros grandes recintos internacionales.

Impulsado por la empresaria Sandra García-Sanjuán, Starlite Occident Marbella se ha establecido también como uno de los principales puntos de encuentro culturales del verano a nivel global. Cada edición recibe a más de 350.000 visitantes de cerca de 100 nacionalidades diferentes, posicionando Marbella como uno de los destinos experienciales más relevantes de Europa y reforzando el carácter internacional del festival.

Quince años después, Starlite Occident Marbella continúa evolucionando sin perder su esencia: crear experiencias memorables alrededor de la música y la cultura en un entorno único. Una edición aniversario que celebrará no solo el camino recorrido, sino también el futuro de un festival que ya forma parte de la historia cultural y social del Mediterráneo.