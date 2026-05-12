Un turista recibe una prohibición de tres años tras empujar a un mono de la barandilla de un sendero de montaña en China

La administración del Área Escénica del Monte Emei ha anunciado la prohibición de entrada durante tres años para un visitante que puso en grave riesgo la integridad de un macaco tibetano. El incidente, ocurrido el pasado 4 de mayo de 2026 en la popular ruta de senderismo de Leidongping, ha generado una fuerte indignación tras difundirse las imágenes de la agresión en redes sociales.

Durante la tarde de la jornada festiva, un individuo —vestido íntegramente de negro— se aproximó de forma deliberada a un macaco que se encontraba sobre una barandilla pelando una naranja. Sin que mediara provocación alguna, el hombre propinó un fuerte empujón al animal, lanzándolo hacia el vacío.

El ejemplar perdió el equilibrio y quedó suspendido sobre el abismo por unos instantes críticos. Gracias a su agilidad natural, el primate logró aferrarse a la estructura metálica y trepar de nuevo a una zona segura. Según relataron los testigos presenciales, el agresor abandonó el lugar entre risas, ignorando el peligro al que había expuesto al animal.

Tras la denuncia de los senderistas, quienes recalcaron que el macaco mantenía una actitud tranquila y no había molestado a nadie, los servicios veterinarios del parque realizaron una inspección de la zona. La dirección del área escénica ha confirmado oficialmente que el primate se encuentra ileso y en buen estado de salud, habiéndose reincorporado a su grupo sin secuelas físicas.

Gracias al sistema de videovigilancia del parque y a los testimonios recogidos, las autoridades lograron localizar al responsable. Tras un proceso de identificación, el hombre admitió los hechos y presentó una disculpa formal. Sin embargo, la administración ha decidido actuar con firmeza para sentar un precedente.

El individuo ha sido incluido de forma inmediata en la «lista negra de turistas incívicos» por violar gravemente las normativas de protección de la fauna y gestión del recinto. Esta sanción conlleva la prohibición total de acceso al Monte Emei por un periodo de 36 meses.

Con esta medida, el Área Escénica del Monte Emei reafirma su compromiso con la convivencia respetuosa entre humanos y vida silvestre, recordando que cualquier acto de crueldad hacia la fauna local será perseguido y sancionado con la máxima severidad permitida por la normativa vigente.