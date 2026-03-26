Punch crece y deja atrás su peluche viral: el macaco que conquistó Internet ya juega con otros monos

Punch, el macaco japonés bebé que conquistó las redes por su vínculo con un peluche de orangután, está dejando atrás esa imagen que le hizo viral. Según ha informado el zoológico de Ichikawa, el pequeño ha comenzado a relacionarse de forma activa con otros monos, marcando un paso importante en su desarrollo.

"Últimamente, ha empezado a acercarse activamente a los otros monos por su cuenta, intentando comunicarse con ellos e incluso jugando juntos. Hemos visto muchas más escenas como esta, y como cuidadores, nos resulta muy alentador", explica Takashi Yasunaga, director de la división de jardines y zoológico de la ciudad, en declaraciones a Reuters.

Punch recibió el peluche poco después de nacer, cuando fue abandonado por su madre. En los primeros meses, el muñeco cumplió una función clave: los macacos bebés necesitan aferrarse a sus madres para sentirse seguros y fortalecer su desarrollo emocional, y el orangután de peluche actuó como sustituto.

Sin embargo, ese apego empieza a quedar atrás. Apenas dos meses después de hacerse viral, la historia de Punch ha cambiado. El interés mediático y la avalancha de visitantes han obligado al zoológico a reforzar su equipo y establecer nuevas normas para evitar el estrés en los animales.

"Cuando tantas personas tienen la vista puesta en el recinto de los monos, estos se estresan. Hemos establecido normas de observación en la zona y aumentado el personal para gestionar el flujo de visitantes", añade Yasunaga.

A pesar de la lluvia, decenas de personas —incluidos muchos turistas extranjeros— han acudido al zoológico con la esperanza de ver al famoso macaco. Algunos, sin embargo, se han quedado con las ganas de reencontrarse con la escena que lo hizo viral.

"Supongo que es una señal de que está creciendo, o tal vez se está volviendo más independiente, pero tenía muchas ganas de ver a Punch con el peluche, así que es un poco decepcionante", comenta Mariko Aikawa, una visitante local.

La historia de Punch entra así en una nueva fase: menos viral, pero mucho más natural.