Conoce a Punch, el mono bebé abandonado que busca consuelo en su peluche

Este es el conmovedor momento en el que un mono bebé, abandonado por su madre, se acurruca junto a un peluche y lo lleva a todas partes como si fuera su padre sustituto.

Punch, un macaco de seis meses del Zoológico de la Ciudad de Ichikawa, en Japón, se ha convertido en una inesperada sensación en internet después de que varios vídeos lo mostraran aferrado con fuerza a un orangután de peluche en busca de consuelo.

El pequeño primate nació en julio de 2025, pero fue rechazado por su madre poco después de nacer, según los informes.

Los cuidadores intervinieron y lo criaron a mano, alimentándolo y atendiéndolo mientras supervisaban de cerca su desarrollo.

Como las crías de mono se aferran instintivamente a sus madres desde el momento en que nacen, el personal le ofreció a Punch mantas y peluches para aliviar su ansiedad.

Rápidamente eligió el orangután de peluche y, desde entonces, apenas se ha separado de él.

El vídeo que se ha vuelto viral y que puedes ver en nuestro player muestra al pequeño abrazando el juguete mientras duerme, rodeándolo con sus brazos y hundiendo el rostro en la tela.

En otros vídeos se le puede ver aferrándose al juguete con gesto protector mientras se acerca con cautela a otros macacos jóvenes.

A mediados de enero, los cuidadores del zoológico presentaron cuidadosamente a Punch a un pequeño grupo de macacos.

Aunque ha comenzado a interactuar con ellos, sigue manteniendo cerca a su compañero de peluche mientras se adapta a la vida en la manada.

Los vídeos han provocado una oleada de emociones en internet.

"Es como si hubiera encontrado el lugar más seguro y cálido del mundo", escribió un usuario.

Otro añadió: "Un bebé mono abandonado por su madre y criado por los cuidadores del zoológico es una de esas historias que te recuerdan la importancia de los lazos sociales en todas las especies