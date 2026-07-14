¿Sabías que un terremoto hizo que hoy existan las canciones oficiales del Mundial de fútbol?

El origen de esta tradición se remonta a 1962. Chile se preparaba para albergar la Copa del Mundo cuando el terremoto de Valdivia, el más potente registrado en la historia de la humanidad, devastó gran parte del país. Ante la catástrofe y la tremenda crisis que golpeó la organización, la banda local de rock Los Ramblers compuso El rock del Mundial para animar a la población y recaudar fondos para reconstruir el país. El tema se convirtió en un éxito tan abrumador que la FIFA entendió el poder de la música como el pegamento emocional definitivo para su torneo estrella.

A partir de ahí, la maquinaria no tardó en oficializarse. La primera canción acreditada por la FIFA como himno oficial llegó en el Mundial de Inglaterra 1966 con World Cup Willie, interpretada por Lonnie Donegan en honor a la simpática mascota del torneo. Aunque era un tema pop de tintes tradicionales y alejado del sonido global que conocemos hoy, marcó el inicio de una era dorada donde el fútbol y la música popular se darían la mano para siempre.

Con las décadas, la música de los Mundiales escaló hasta convertirse en auténticos fenómenos de masas globales. En este altar de canciones reconocidas, es imposible no destacar el "Un'estate italiana" de Gianna Nannini y Edoardo Bennato en Italia '90, considerada por muchos la mejor y más épica de la historia. A ella se suman hitos pop masivos como La copa de la vida de Ricky Martin en Francia '98 o el inigualable Waka Waka (Esto es África) de Shakira en Sudáfrica 2010, una canción que sigue sonando en cualquier discoteca del planeta.

Este año, para la cita de Estados Unidos, México y Canadá 2026, la FIFA ha decidido elevar la apuesta publicando un álbum oficial completo compuesto por 18 temas que reflejan la diversidad cultural del torneo. El disco transita desde la espectacular fusión country-rock de "Lighter" (a cargo de Jelly Roll y el mexicano Carín León) hasta Dai Dai, el tema oficial interpretado por la reina indiscutible del torneo, Shakira, junto a Burna Boy, consolidando un tracklist repleto de estrellas internacionales como Anitta, Lisa de Blackpink, Future o 21 Savage.

Para poner el broche de oro a esta evolución musical, este Mundial de 2026 hará historia con una novedad sin precedentes: por primera vez la final contará con su propio Halftime show al más puro estilo de la Super Bowl. Un espectáculo de más de 15 minutos en el estadio MetLife que contará con un cartel de leyenda encabezado por Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber. Veremos si tanta música no resta al espectáculo futbolístico.