TRAS MÁS DE 2 AÑOS SIN ACTUAR
Rihanna reaparece por sorpresa sobre un escenario junto a Jay-Z y reconoce que "Está oxidada"
Rihanna ha sorprendido al público del Yankee Stadium al aparecer como invitada de Jay-Z y volver a actuar en público más de dos años después.
Publicidad
Rihanna lleva años haciendo esperar a sus fans por su regreso definitivo a la música, pero este fin de semana les ha dado un pequeño regalo. La cantante ha aparecido por sorpresa en el último de los tres conciertos con los que Jay-Z ha celebrado sus 30 años de carrera en el Yankee Stadium de Nueva York.
El rapero ha convertido su paso por el estadio neoyorquino en una auténtica reunión de estrellas, con invitados como Beyoncé, Eminem, Alicia Keys, Usher y Pharrell. Sin embargo, una de las mayores sorpresas de la última noche ha llegado cuando Rihanna ha vuelto a ponerse frente al público.
La artista se ha unido a Jay-Z para interpretar Run This Town, uno de los grandes éxitos que comparten, antes de quedarse sobre el escenario para cantar Bitch Better Have My Money. Una aparición especialmente celebrada teniendo en cuenta lo poco habitual que se ha convertido ver a Rihanna actuando en directo.
La propia cantante ha reconocido ante el público que llevaba tiempo alejada de los escenarios. "Ya sabéis que estoy oxidada, ¿verdad? Ha pasado un tiempo. ¿Estáis conmigo ahora mismo?", ha preguntado antes de continuar con su actuación.
Rihanna no protagonizaba una actuación pública desde hacía más de dos años, aunque en 2024 sí actuó en una celebración privada en India. Su última gran aparición televisada había sido en la Super Bowl de 2023, donde protagonizó el espectáculo del descanso y anunció al mundo su segundo embarazo.
Por ahora, esta aparición junto a Jay-Z no confirma que Rihanna esté preparando un regreso definitivo a los escenarios ni una nueva gira. Sin embargo, verla de nuevo frente a miles de personas ha sido suficiente para volver a alimentar las ganas de sus seguidores de que su esperadísimo regreso musical esté cada vez más cerca.
Publicidad