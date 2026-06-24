Rauw Alejandro vuelve a lanzar un dardo a Rosalía: "Siguen hablando de lo mismo e inventando cosas"

Tres años después de una de las rupturas más mediáticas de la música en español, los nombres de Rosalía y Rauw Alejandro han vuelto a coincidir en el centro de la conversación pública. Una interacción aparentemente espontánea durante un concierto de la artista catalana ha desencadenado una nueva oleada de comentarios en redes sociales y ha provocado una reacción del cantante puertorriqueño que muchos interpretan como una respuesta directa a las especulaciones sobre su antigua relación.

La historia comenzó durante uno de los últimos conciertos de Rosalía en Chicago. Entre el público se encontraba una seguidora llegada desde Madrid que portaba un mantón de Manila blanco y una pancarta con un mensaje que no pasó desapercibido: "Casi me caso con una perla".

La frase hacía referencia a La Perla, una de las canciones más comentadas de la nueva etapa artística de la cantante. Al leer el mensaje, Rosalía reaccionó desde el escenario con una respuesta que rápidamente se viralizó en redes sociales. "Ay, cari, si yo te cuento...", comentó antes de continuar conversando brevemente con la fan.

La situación llamó aún más la atención cuando la asistente explicó que su expareja era un "boricua", término utilizado para referirse a las personas originarias de Puerto Rico. Rosalía recogió el comentario y respondió entre risas y gestos de complicidad antes de desearle que encontrara a alguien con quien compartir la vida "como su corazón desee".

Aunque la cantante nunca mencionó directamente a Rauw Alejandro, numerosos usuarios interpretaron sus palabras como una referencia indirecta a su antigua relación con el artista puertorriqueño. Ambos mantuvieron una relación durante más de tres años y llegaron a comprometerse antes de anunciar su separación en julio de 2023.

La conversación creció todavía más cuando Rauw Alejandro publicó un breve mensaje en su cuenta de X. "Año 2046 siguen hablando de lo mismo y siguen inventando cosas", escribió junto a un emoticono de risa.

El comentario no incluía nombres ni referencias explícitas, pero muchos seguidores lo interpretaron como una respuesta a la repercusión generada por las declaraciones de Rosalía. En cuestión de horas, el mensaje acumuló miles de interacciones y volvió a situar a ambos artistas entre las tendencias más comentadas.

Mientras tanto, ni Rosalía ni Rauw Alejandro han realizado nuevas declaraciones sobre el asunto. Sin embargo, una conversación improvisada en pleno concierto ha bastado para recordar hasta qué punto la historia compartida por ambos sigue despertando interés años después de haber tomado caminos separados.