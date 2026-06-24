La evolución de Kenia Os del reguetón a estrella de pop: "Fue una transición muy natural"

La evolución musical de Kenia Os ha consolidado su transición hacia una auténtica diva del pop latino, un camino que se dio de forma orgánica tras sus primeros lanzamientos más urbanos. Aunque en los inicios de su carrera la artista mexicana proyectaba su futuro de una forma muy distinta, la realidad de su propio proceso creativo la llevó por otro rumbo: "Yo inicié mi carrera pensando que yo iba a ser una artista de reguetón", nos confesó la cantante en esta entrevista al rememorar sus primeros pasos en la industria.

El nacimiento de su primer álbum de estudio, Cambios de luna, marcó un punto de inflexión definitivo tanto en su sonido como en su propuesta artística. Aquel debut discográfico coincidió con una etapa de gran vulnerabilidad personal en la que «salieron muchísimas canciones así naturalmente que sonaban más pop», lo que supuso una transformación profunda en su repertorio sin necesidad de forzar los ritmos.

Curiosamente, este giro melódico fue el que terminó por definir su identidad actual, ya que esos temas fueron los que lograron una conexión más profunda e inmediata con sus oyentes. Según explica la propia artista, "fueron las que más mi público ahora que tengo y que consume mi música y va a mis conciertos" abraza con más fuerza, consolidando una base de seguidores fiel que ha crecido junto a ella desde el lanzamiento de aquel primer trabajo y sus posteriores EPs.

A pesar de estar completamente cómoda en su faceta actual de estrella pop y de reafirmar este sonido en trabajos como K23, Pink Aura o su nuevo disco K de Karma, la artista asegura que mantiene una relación muy estrecha con sus orígenes."Yo no voy a abandonar el reguetoncito, o sea, me gusta", afirma con una sonrisa, dejando claro que se ve como una diva del pop pero que, de vez en cuando, le fascina irse a divertir con los ritmos urbanos.