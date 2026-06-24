Bad Gyal aviva los rumores de romance con una frase que ha revolucionado las redes: "O nos estamos comiendo o estamos comiendo"

Bad Gyal está viviendo un 2026 especialmente intenso. Tras el lanzamiento de su álbum Más Cara y una gira que la ha llevado por distintos puntos de España, la artista ha decidido hacer una pausa antes de retomar sus compromisos internacionales previstos para los próximos meses.

Durante estos días de descanso, Bad Gyal ha compartido varias instantáneas en sus redes sociales desde un destino costero. Aunque las imágenes muestran paisajes veraniegos, buena gastronomía y momentos de relax, un detalle concreto ha sido el que más comentarios ha generado entre sus seguidores.

En una primera publicación podía verse la mano de un hombre acariciando la piel de la cantante. La identidad de esa persona no aparecía revelada, pero la fotografía ya despertó numerosas preguntas entre los usuarios. Poco después llegó una segunda imagen que terminó de alimentar la conversación.

La artista compartió una fotografía de una mesa repleta de ostras, ensaladas y otros platos frente al mar. Junto a la imagen aparecían también dos manos entrelazadas y una frase que rápidamente comenzó a circular por redes sociales: "O nos estamos comiendo o estamos comiendo".

El comentario, acompañado de un tono claramente humorístico, fue interpretado por muchos seguidores como una nueva pista sobre la posible relación sentimental de la cantante. Desde hace semanas, distintos medios especializados y cuentas de seguimiento de celebridades vienen relacionando a Bad Gyal con el modelo Noah Luis Brown.

Los rumores comenzaron a tomar fuerza después de que ambos fueran vistos juntos en varias ocasiones. Además, algunos seguidores señalaron que se habrían conocido durante el rodaje del videoclip de Un coro y ya. Aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente una relación, las publicaciones compartidas durante estas vacaciones han vuelto a colocar el foco sobre su vida personal.

Mientras tanto, Bad Gyal continúa disfrutando de unos días alejados de los escenarios antes de retomar una gira que la llevará próximamente por Latinoamérica y Estados Unidos. Entretanto, una simple frase junto a una comida frente al mar ha conseguido convertirse en uno de los comentarios más compartidos de la semana entre sus seguidores.