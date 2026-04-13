Karol G revela que estaba lista para casarse con Feid: "Pero la vida me dijo que no"

Karol G está viviendo uno de los momentos más dulces de su trayectoria profesional, tras convertirse en la primera mujer latina en encabezar el cartel de Coachella, el festival de música más importante del mundo. Como parte de este boom, la artista está realizando una serie de entrevistas promocionales en las que está abriendo su corazón y reflexionando sobre temas que son importantes para ella. Si hace unos días compartía con Playboy su deseo de manifestarse en contra de las políticas de migración estadounidenses, ahora ha acudido al podcast Call Her Daddy para hablar del momento personal en el que se encuentra.

Uno de los temas de los que habló y que se ha hecho más viral es la reflexión sobre su relación con Feid, que fue una de las más amadas y observadas por parte de los fans de la música latina. El fin de su noviazgo sorprendió a muchos, y ahora Karol G ha explicado que, en realidad, ella estaba lista para casarse con él (en sus palabras, "dar el siguiente paso"), pero que las cosas no terminaron de darse. Ahora, parece que la artista está centrada en disfrutar de su brillante momento a nivel profesional, y también del entorno que la ha acompañado siempre, que son su familia y sus amigos.

Estas palabras de Karol G han generado bastantes críticas en redes, ya que hay quienes interpretan que es una forma de excusar su comportamiento durante el fin de su relación con Feid. La expareja de la cantante no ha hecho menciones al asunto, a pesar de estar también en periodo promocional, y son muchos los que creen que estas declaraciones estaban de sobra. Sea como sea, está claro que ambos han pasado página con lo sucedido y que están centrados en dar lo mejor para sus fans, así que habrá que centrarse en lo positivo y desearles lo mejor a los dos.