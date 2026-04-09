Karol G revela que le han recomendado no decir "ICE out" en Coachella, por miedo a que pierda su visado

El rol de los artistas latinos que residen o viajan a menudo a EE.UU. se ha vuelto muy importante en los últimos años, desde que las políticas antiinmigración de Trump se volviesen más agresivas. Estos cantantes son personas con el privilegio de poder vivir y trabajar en el territorio, sin el temor que otros muchos de sus compatriotas deben tener cada día, si están en territorio estadounidense. Muchas celebridades latinas, o de ascendencia latina, se han manifestado de forma abierta y contundente en contra de estas medidas, pero son los grandes momentos de atención, como las entregas de premios o los festivales, los que algunos aprovechan para lanzar su mensaje. Coachella es uno de esos lugares y, ahora que Karol G es la primera mujer latina en ser cabeza de cartel, existe una gran expectación por lo que dirá cuando se suba al escenario.

En su última entrevista con Playboy, Karol G ha decidido pronunciarse sobre este asunto. Ha expresado que siente un gran rechazo hacia ICE, pero que su equipo le ha recomendado no hablar del tema durante su show en Coachella, ya que ese tipo de declaraciones frente a grandes públicos pueden ser utilizados por la administración estadounidense para retirarle la visa y que no pueda entrar en el país. Esto sería, sin duda, una gran traba para el desarrollo de su trayectoria profesional, pero aun así la cantante sigue reflexionando sobre lo que hará durante su actuación, ya que siente que tiene mucho que decir.

Por lo que ha explicado, no se limitará a un simple "ICE out", sino que su deseo es lanzar un mensaje elaborado sobre la situación. Probablemente acabaremos teniendo un discurso de apreciación positiva para la población latina, que no incluya referencias directas a organismos del gobierno estadounidense. ¡Aunque habrá que esperar para ver lo que decide expresar finalmente!